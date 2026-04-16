Названы скрывающиеся за внезапным изменением цвета зубов проблемы
Стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова назвала главные причины, по которым внезапно может измениться цвет зуба. Об этом пишет «Лента.ру».
Стоматолог назвала травмы одной из наиболее частых причин внезапного потемнения зубов. Даже если человек получил удар несколько лет назад, это может привести к разрыву кровеносных сосудов внутри зуба. В результате пульпа, содержащая нервы и сосуды, постепенно отмирает, что вызывает изменение цвета зуба на серый или коричневый. Иногда это сопровождается болевыми ощущениями или повышенной чувствительностью.
Появление темных пятен на поверхности эмали может быть связано с кариесом, особенно если пятна локализуются в углублениях. После лечения корневого канала зуб также может потемнеть из-за пломбировочных материалов или остатков крови, которые изменяют его оттенок. Цвет зуба может измениться и после длительного применения некоторых лекарственных препаратов или стоматологических материалов, отметила врач.
Дьячкова подчеркнула, что курение, употребление кофе, чая, красного вина и насыщенных соусов может привести к изменению цвета зубов. Табачные смолы и красящие вещества из продуктов легко проникают в эмаль, особенно если на ней есть микротрещины. В результате со временем на зубах образуется желтый или коричневый налет, который можно удалить с помощью профессиональной гигиены в стоматологической клинике.
