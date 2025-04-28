Автоэксперт раскрыл главные причины ДТП в России

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Автоэксперт Дмитрий Попов назвал самые распространенные причины ДТП в России. Лидирующую позицию в списке, по его мнению, занимает превышение скорости, так как при таком движении водитель не в состоянии оценить дорожную обстановку и контролировать управление.
В разговоре с «Татар-информом» он добавил, в авариях также часто виноваты водители, пренебрегающие правилами приоритета.
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«На втором месте — невыполнение требований приоритета во всех возможных вариантах: не уступил дорогу при повороте налево встречному автомобилю, не уступил дорогу при выезде с прилегающей территории и так далее», — пояснил Попов.А сопутствующим фактором, который приводит к дорожным происшествиям, являются алкоголь и наркотики.
«Но это не причина, это скорее фактор: то есть если пьяный человек неправильно выбрал скорость, то это приводит к тяжелейшим последствиям», — подытожил автоэксперт.Читайте также:
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