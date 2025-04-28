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Автоэксперт раскрыл главные причины ДТП в России

Автоэксперт Попов назвал превышение скорости главной причиной ДТП в России
Фото: iStock/Fahroni

Фото: iStock/Fahroni

Автоэксперт Дмитрий Попов назвал самые распространенные причины ДТП в России. Лидирующую позицию в списке, по его мнению, занимает превышение скорости, так как при таком движении водитель не в состоянии оценить дорожную обстановку и контролировать управление.
В разговоре с «Татар-информом» он добавил, в авариях также часто виноваты водители, пренебрегающие правилами приоритета.
«На втором месте — невыполнение требований приоритета во всех возможных вариантах: не уступил дорогу при повороте налево встречному автомобилю, не уступил дорогу при выезде с прилегающей территории и так далее», — пояснил Попов.
А сопутствующим фактором, который приводит к дорожным происшествиям, являются алкоголь и наркотики.
«Но это не причина, это скорее фактор: то есть если пьяный человек неправильно выбрал скорость, то это приводит к тяжелейшим последствиям», — подытожил автоэксперт.
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Испанцы выходят на улицы из-за отсутствия электричества
Жительница Испании: у нас произошла какая-то катастрофа
28 апреля 2025, 19:18

Фото: iStock/spaxiax

В Испании кроме отсутствия электричества также наблюдаются проблемы со связью. Об этом рассказала местная жительница.
«Сегодня у нас произошла какая-то катастрофа. Сначала у нас отключился свет, потихоньку начал прерываться интернет… Потом мы узнали, что это по всей Испании. Мы думали, что это очень быстро закончится», — рассказала женщина в беседе с RT.

По её словам, в городе не работают светофоры и заправки, а люди выходят на улицу, чтобы понять, почему нет электричества.

Напомним, 28 апреля в Португалии и Испании произошло массовое отключение света и связи. Агентство Reuters сообщило, что аварию вызвало редкое атмосферное явление.

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Врач Маслов: сотруднику скорой помощи нужно уметь быстро принимать решения
28 апреля 2025, 19:07

Фото: iStock/Iulianna Est

28 апреля в России отмечают День работников скорой медицинской помощи. Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов рассказал почему медики выбирают работу в этой сфере.
«Мне кажется, мотивирует в первую очередь призвание — внутренний настрой. Сейчас многие молодые люди горят желанием быть полезными. Как правило, если человек отработал на скорой помощи хотя бы год, то он остаётся здесь надолго, связывая свою жизнь с этой работой», — рассказал Маслов в разговоре с RT.

Он пояснил, что сотруднику скорой помощи необходимо уметь оперативно принимать решение и следовать чётким правилам.

Маслов также добавил, что на скорой помощи медики реже сталкиваются с эмоциональным выгоранием, так как они находятся в постоянном движении и выполняют не монотонную работу.

Общественная Служба Новостей привела несколько интересных фактов о скорой помощи. Так, издание пишет, что там работают специалисты с быстрой реакцией, которые могут быстро принимать решение, от чего может зависеть жизнь человека.

Также авторы отмечают, что День работников скорой помощи празднуют 28 апреля во всех странах, которые входили в СССР.

Кроме того, символ красного креста в каждой стране выглядит по-разному: у евреев его заменили шестиконечной звездой, а у мусульман крест находится внутри полумесяца.

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Большинство россиян совмещают несколько работ
Исследование: порядка 90% россиян совмещают несколько работ
28 апреля 2025, 18:28

Фото: iStock/Weedezign

Большинство жителей России (87%) либо уже имеют подработку, либо собираются ее найти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк».
По данным издания, 34% опрошенных россиян подрабатывают время от времени, при этом 18% имеют постоянную вторую работу. Отмечается, что для 43% респондентов фриланс является «приятным бонусом», а не необходимым для жизни доходом.

«Для каждого третьего (32%) это серьезная помощь, но не критичная, а 17% вообще не ощущают от подработки какого-то приличного дохода. Лишь для 8% дополнительный заработок необходим для жизни», — говорится в статье.

Тем временем председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул важность борьбы с нелегальной занятостью.

«Этим занимаются и в регионах, и в правительстве, и в парламенте давно. Это проблема не только нашей страны. Международная организация труда регулярно делает обзоры, обращает внимание на эту проблему. Нелегальная занятость в России есть», — пояснил депутат в беседе с RT.

Он также отметил, что нелегальная занятость не позволит человеку получать пенсию и страховку в случае травмы на производстве.

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В России запустили интерактивную афишу событий к 80-летию Великой Победы
28 апреля 2025, 17:46

Фото: пресс-служба «Мастерской новых медиа»

В России запустили афишу картасобытий80.рф, в которой собраны значимые события, посвящённые 80-летию Великой Победы. Об этом рассказали в пресс-службе «Мастерской новых медиа».
«Начала работать народная афиша картасобытий80.рф. Это карта мероприятий, посвящённых Юбилею Победы. На ней будут собраны значимые события – от парадов и концертов до лекций и исторических выставок. Россияне смогут узнать о событиях, которые пройдут в их городах. Кроме того, организаторы мероприятий сами могут добавить информацию на карту через кнопку «предложить событие», – отметили в пресс-службе.
Главные условия – тематика 80-летия Победы и бесплатный вход для посетителей. Мероприятие отобразится на платформе после проверки модератором.
«Мероприятия, посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной, организаторы должны пропустить через себя. Если эта тема их не волнует и не трогает, событие получится формальным и неинтересным для аудитории. Только материал, который вы сами прочувствовали, может затронуть души людей. Все, что связано с войной, нужно делать серьёзно и вдумчиво, трепетно относясь к каждому слову», – сказал гендиректор Музея Победы Александр Школьник.
На карте уже собраны события, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге, Махачкале, Ижевске, Архангельске и других городах. Это, например, акция «Река Памяти» в Архангельске. 8 мая 1418 человек по числу дней Великой Отечественной войны зажгут свечи на набережной города.

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«Избегать перенапряжения»: Гороскоп с 28 апреля по 4 мая для всех знаков зодиака
28 апреля 2025, 17:37

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В сфере карьеры надо придерживаться свежих идей, планировать и определять новые цели. В любви нужно быть яркими, смелыми и решительными. Честность и умение искренне строить диалог помогут наладить взаимоотношения. В сфере здоровья надо избегать перенапряжения.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака

Овну полезно с удовольствием учиться новому, расширять своё мировоззрение, осваивать новые знания и хобби.

У Тельца повысится самооценка, и он станет более оптимистичным, уверенным в себе.

Близнецы будут стремиться действовать и проявлять себя активно. Они легко справятся с трудными задачами.

Раку надо собраться и сосредоточиться. Его усилия будут эффективными, и он достигнет желаемого результата.

Льву важно высказываться и быть в центре внимание. Его яркую личность заметят и оценят.

Деве надо исключить самокритику. И более бережно к себе относиться. Ей необходим отдых.

Весам внезапно откроются решения давно волнующих вопросов. Они увидят те возможности, которые ранее не замечали.

Скорпиону благоприятно делать покупки. Они его украсят. У него более ярко проявится эстетическое восприятие и наслаждение жизнью.

Стрельцу надо проявлять интерес и любопытство в общении. Ему хорошо участвовать в публичных мероприятиях и демонстрировать свои лучшие качества.

Козерогу надо распределять своё время для того, чтобы все успеть. Ему желательно смотреть на всё философски и стремиться проявлять себя по-доброму.

Водолей много будет общаться и узнавать полезную информацию. Ему хорошо знакомиться и устанавливать новые связи.

Рыбы станут более жизнерадостными. Им благоприятно позитивно смотреть на все, а также во всём искать выгоду и положительную строну для себя.

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