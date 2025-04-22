В союзе прав потребителей призвали продавать алкоголь в специальных отделах

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Алкоголь следует продавать в закрытых отделах, куда не будут пускать несовершеннолетних лиц. Об этом сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Ранее в Госсовет Татарстана внесли законопроект, согласно которому предполагается запрет на открытую продажу алкоголя в магазинах.
По его словам, подобный законопроект помог бы выполнять требования федерального законодательства. Так, эксперт считает, что алкогольную продукцию вовсе не стоит лишний раз показывать детям, а доступ в алкогольные отделы должен быть ограниченным, в том числе в то время, когда продажа алкоголя запрещена.
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«Я считаю, что правильно понимать эту инициативу в таком смысле: должны быть специализированные отделы, в которые охранник не должен пускать несовершеннолетних. То есть они должны быть выделены в отдельные помещения», — сказал Шапкин в беседе с «Татар-информом».
По его словам, подобный законопроект помог бы выполнять требования федерального законодательства. Так, эксперт считает, что алкогольную продукцию вовсе не стоит лишний раз показывать детям, а доступ в алкогольные отделы должен быть ограниченным, в том числе в то время, когда продажа алкоголя запрещена.
«Вот дальше нужно амбарный замок туда повесить, установить дверь с отдельным входом и все стены завешать антиалкогольной пропагандой», — заключил он.
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Элина Позднякова