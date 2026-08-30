Стало известно, можно ли сесть за руль после безалкогольного пива
Вождение автомобиля после употребления безалкогольного пива не является нарушением, однако при чрезмерном потреблении этанол может достигнуть критического уровня, что приведёт к превышению допустимой нормы. Кроме того, специфический аромат напитка может вызвать подозрение. Об этом сообщил РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.
Специалист отметил, что употребление безалкогольного пива создаёт у человека ощущение, будто он выпил алкогольный напиток. Это своего рода психологический эффект, который позволяет сохранить ритуал: вкус, праздничное настроение, избегая при этом воздействия алкоголя, подчеркнул Сергеев.
Однако врач не рекомендует садиться за руль после употребления безалкогольного пива. Во-первых, оно имеет характерный запах, который может заставить инспектора ГИБДД провести проверку на алкотестере при остановке. Если же выпить несколько банок или бутылок подряд и затем сесть за руль, суммарное содержание этанола может приблизиться к допустимому уровню или даже превысить его, пояснил специалист. Он добавил, что даже незначительное количество алкоголя может снизить концентрацию внимания или замедлить реакцию.
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