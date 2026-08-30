Стало известно, можно ли сесть за руль после безалкогольного пива

30 августа 2026, 07:36

Нарколог Сергеев посоветовал не садиться за руль после безалкогольного пива

Фото: iStock/Drazen Zigic

Вождение автомобиля после употребления безалкогольного пива не является нарушением, однако при чрезмерном потреблении этанол может достигнуть критического уровня, что приведёт к превышению допустимой нормы. Кроме того, специфический аромат напитка может вызвать подозрение. Об этом сообщил РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.