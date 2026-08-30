Эндокринолог опроверг популярный миф о сахарном диабете
Диагноз «сахарный диабет» часто воспринимается как набор ограничений. На самом деле, хотя диабет требует заботы о здоровье, это не означает, что нужно полностью отказываться от привычного образа жизни. Об этом в беседе с RT сообщил врач-эндокринолог производителя системы непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex Виталий Андронов.
Он подчеркнул, что одной из распространённых ошибок после постановки диагноза является стремление полностью исключить из рациона все продукты, содержащие сахар. Эндокринолог рекомендовал, чтобы половина рациона состояла из овощей различных цветов, четверть — из белков, таких как рыба, птица, яйца, бобовые и орехи, а ещё четверть — из сложных углеводов и цельнозерновых продуктов, таких как овсянка, гречка и киноа.
Врач отметил, что не обязательно навсегда отказываться от сладостей. По его мнению, важно учитывать общее количество углеводов и структуру питания. Андронов добавил, что небольшой десерт после полноценного приёма пищи может быть более полезным, чем сладости натощак. Он также посоветовал обращать внимание не только на состав продукта, но и на индивидуальную реакцию организма на него.
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