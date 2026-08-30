Эндокринолог опроверг популярный миф о сахарном диабете

30 августа 2026, 07:12

Врач Андронов заявил, что сладости при сахарном диабете необязательно исключать

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Диагноз «сахарный диабет» часто воспринимается как набор ограничений. На самом деле, хотя диабет требует заботы о здоровье, это не означает, что нужно полностью отказываться от привычного образа жизни. Об этом в беседе с RT сообщил врач-эндокринолог производителя системы непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex Виталий Андронов.