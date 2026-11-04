Россиянам рассказали, сколько можно хранить икру
Единого норматива, который делил бы упаковку икры на разрешенную и запрещенную, не существует: все зависит от того, закрыта банка или уже вскрыта. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества в беседе с «Лентой.ру».
Как пояснили специалисты, для заводской герметичной упаковки подходят жестяные и стеклянные банки, а также пластиковая тара, однако сроки хранения у них различаются. В холодильнике при температуре от +2 до +6 °C икра в жестяной или стеклянной банке хранится один-два месяца, а в пластиковой — не более месяца.
После вскрытия жестяной банки икру в ней оставлять не стоит: металл окисляется, и продукт может приобрести посторонний привкус. Икру следует переложить в чистую сухую стеклянную или керамическую емкость с плотной крышкой и съесть за два-три дня. Отдельную посуду под икру искать не нужно — подойдет любая стеклянная или керамическая емкость с плотной крышкой.
В Роскачестве также подчеркнули, что значение имеет не материал посуды, а условия хранения и сроки. Их производитель указывает на маркировке.
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