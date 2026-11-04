Россиянам рассказали, сколько можно хранить икру

04 ноября 2026, 11:19

Роскачество: срок хранения икры зависит от того, вскрыли банку или нет

Фото: istockphoto/Dina Belashova

Единого норматива, который делил бы упаковку икры на разрешенную и запрещенную, не существует: все зависит от того, закрыта банка или уже вскрыта. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества в беседе с «Лентой.ру».