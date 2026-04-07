Стало известно, какой жанр музыки россияне стали слушать чаще в 2026 году
В России с начала 2026 года вырос интерес к шансону. В пресс-службе сервиса «КИОН Музыка» рассказали, что платформа проанализировала прослушивания жанра ко дню рождения Михаила Круга.
Как сообщили представители сервиса «Газете.Ru», с января число прослушиваний шансона увеличилось на 21%.
Самую высокую плотность проигрываний на одного пользователя зафиксировали в Якутии (Республика Саха). Чуть ниже показатели в Краснодарском крае и Свердловской области. В топ-5 вошли Новосибирская область и Москва с ближайшими территориями.
Аналитики выяснили, что шансон наиболее востребован у слушателей от 35 до 44 лет. Лидером среди композиций стала песня Мафика «Джульетта и вор». На втором месте — «Я ревную тебя» Кати Огонёк. Третью строчку заняла «Московская песня» Сергея Трофимова.
Читайте также: