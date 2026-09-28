Россиянам рассказали, сколько стоит одеть семью из четырех человек к осени

28 сентября 2026, 12:15

Осеннее обновление гардероба семье из четырех человек оценили в 18 тысяч рублей

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Эксперты бренда одежды для всей семьи СИН подсчитали расходы на сезонное обновление вещей. Комплект одежды для родителей и двух детей к осени обойдется примерно в 18 тысяч рублей.