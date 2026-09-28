Россиянам рассказали, сколько стоит одеть семью из четырех человек к осени
Эксперты бренда одежды для всей семьи СИН подсчитали расходы на сезонное обновление вещей. Комплект одежды для родителей и двух детей к осени обойдется примерно в 18 тысяч рублей.
В беседе с «Газетой.Ru» представители бренда пояснили, что взрослым обычно реже требуется новая одежда. Детские куртки, свитеры и обувь приходится покупать чаще из-за быстрого роста и высокой активности ребенка.
В среднем каждому члену семьи нужно приобрести около двух позиций. Наиболее затратным месяцем осени аналитики назвали сентябрь: в этот период средняя цена товара достигает максимума. Октябрь, напротив, подойдет для более выгодных покупок.
Самой популярной категорией сезона остаются джинсы. Полный набор с верхней одеждой, трикотажем, брюками и обувью для двух взрослых и одного ребенка стоит порядка 14 тысяч рублей. Покупка вещей для второго ребенка увеличит бюджет еще примерно на 4 тысячи.
Для осенних образов специалисты советуют выбирать одежду бежевых, серых, графитовых и темно-синих оттенков. Шарфы, шапки, ремни и сумки помогут менять сочетания без крупных трат.
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