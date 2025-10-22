Ученые оживили червей, проживших в вечной мерзлоте 46 тысяч лет
Ученые успешно оживили круглых червей, пролежавших в вечной мерзлоте более 46 тысяч лет. Об этом пишет научный обозреватель Николай Гринько, передает «Москва 24».
Нематоды – это круглые черви, обитающие повсеместно на Земле. На сегодняшний день известно более 24 тысяч их видов, однако специалисты предполагают, что реальное количество может достигать миллиона. Эти микроскопические существа можно найти в почве и грунте водоемов любой солености в различных климатических зонах и на разных глубинах.
Ученые, работающие в области изучения вечной мерзлоты в Сибири, исследовали образцы замороженной почвы, взятые с разных уровней глубины. В трехстах изученных образцах обнаружены нематоды двух видов: Panagrolaimus и Plectus. После помещения в питательную среду при температуре около 20 градусов Цельсия, эти черви проявили признаки жизни. Одна из находок, Panagrolaimus, извлечена из почвы, возраст которой составляет 32 тысячи лет. Вторая находка, Plectus, датируется примерно 42 тысячами лет назад.
Международная группа исследователей, включающая ученых из России, Германии, Великобритании и Ирландии, опубликовала результаты работы, в которой описаны ожившие нематоды, извлеченные из образцов раннего плейстоцена. Поскольку возраст живого организма невозможно определить методом радиоуглеродного анализа, эксперты ориентировались на возраст окружающих растительных остатков. Оказалось, что этим остаткам примерно 46 тысяч лет. После «оживления» нематоды начали активно питаться и размножаться, что привело к появлению 100 поколений всего за 20 дней (средняя продолжительность жизни одной особи).
