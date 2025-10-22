Ученые оживили червей, проживших в вечной мерзлоте 46 тысяч лет

22 октября 2025, 09:32

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Ученые успешно оживили круглых червей, пролежавших в вечной мерзлоте более 46 тысяч лет. Об этом пишет научный обозреватель Николай Гринько, передает «Москва 24».