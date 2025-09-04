Предприниматели и мастера Шатуры представят свою продукцию на Дне округа

04 сентября 2025, 09:36

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

День округа отпразднуют в Шатуре в субботу, 6 сентября. На всех праздничных площадках будут представлены товары местных производителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в мероприятии шатурских предпринимателей и умельцев обсудили на бизнес-завтраке.





«Наши мастера всё громче заявляют о себе. В этот раз те, кто изготавливает изделия своими руками, смогут показать себя и свою продукцию на центральных площадках праздника — в Шатуре, Рошале и в Дмитровском Погосте. Всего будет около ста участников», — отметила начальник управления инвестиций и экономического развития Елена Литвинова.