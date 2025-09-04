Предприниматели и мастера Шатуры представят свою продукцию на Дне округа
День округа отпразднуют в Шатуре в субботу, 6 сентября. На всех праздничных площадках будут представлены товары местных производителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в мероприятии шатурских предпринимателей и умельцев обсудили на бизнес-завтраке.
«Наши мастера всё громче заявляют о себе. В этот раз те, кто изготавливает изделия своими руками, смогут показать себя и свою продукцию на центральных площадках праздника — в Шатуре, Рошале и в Дмитровском Погосте. Всего будет около ста участников», — отметила начальник управления инвестиций и экономического развития Елена Литвинова.В городе Шатура на бульваре Мира свою продукцию представят местные компании. Швейная фабрика устроит показ мод. Зрители смогут не только полюбоваться, но и купить понравившиеся модели. А в сквере «Олимпийский» состоится кулинарный конкурс «Из шатурского лукошка», участие в котором примут предприятия общественного питания и местные жители.
Мероприятия начнутся в полдень. Места, где будут работать предприниматели и мастера, отметят бумажными сердечками — как напоминание о том, что в Шатуре всё делают с любовью.