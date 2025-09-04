Uniqlo регистрирует товарные знаки и может вернуться в Россию
Японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в России. Об этом следует из данных Роспатента.
Все заявки были поданы 31 августа и касаются как основных брендов компании, так и дочерних подразделений. Среди новых заявок — логотипы GU (дочерний бренд Fast Retailing), Fast Retailing Co. и Uniqlo. К тому же в Роспатент были поданы заявки на регистрацию логотипа Uniqlo в красном и зеленом цветах.
Также компания пытается зарегистрировать товарные знаки Uniqlo и «Юникло». Напомним, что эти магазины перестали функционировать в России в 2022 году после начала спецоперации на Украине.
