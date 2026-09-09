«Слова бессильны»: психолог рассказала о пользе арт-терапии при травме
Психолог Изюмова: творчество эффективно при травмах
Арт-терапия воздействует на травму на довербальном уровне, поскольку задействует механизмы, которые отличаются от вербальной психотерапии. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и психологии развития ИКПСР Пироговский университет Ирина Изюмова.
В беседе с RuNews24.ru эксперт отметила, что именно арт-терапия способствует укреплению памяти благодаря обходу блокировки в вербальных центрах и воздействия на сенсомоторные пути.
«Таким образом, рисование, лепка или музыка служат инструментом нейромодуляции, обеспечивая доступ к имплицитной травматической памяти и её переработку на физиологическом уровне, что делает творчество эффективной терапией там, где слова бессильны», — пояснила Изюмова.
По ее словам, арт-терапия помогает изменить работу разных частей мозга, которые могут быть нарушены после травмы. Эти части отвечают за автоматические действия, внимание и выполнение задач. Когда они работают неправильно, это может вызывать проблемы, а творчество помогает восстановить их нормальное функционирование.