Психолог предупредила об опасности тактильного голода
Психолог Куликова: тактильный голод меняет работу мозга и восприятие мира
Тактильный голод — это состояние, характерное для всех людей, которое наступает в разных ситуациях. Об этом рассказала клинический психолог, методист лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского университета Елизавета Куликова.
В беседе с RuNews24.ru она пояснила, что отсутствие прикосновений является не просто грустью, а реальным дефицитом, который меняет работу мозга и восприятие мира.
«Когда кто-то касается нас, в мозге запускается каскад реакций, от которых зависит снижение уровня кортизола, повышение окситоцина — гормона, который дарит ощущение безопасности и связи. Значит, объятия могут снижать тревогу, замедляя сердцебиение, активируют режим "я в порядке"», — отметила Куликова.
Она добавила, что тактильный голод обычно идёт в паре с одиночеством. При этом человек, которого на протяжении нескольких лет никто не обнимает, может испытывать депрессивное состояние, виня в этом усталость или погоду. Эксперт подчеркнула, что нельзя стыдиться потребности в объятиях, поскольку она является базовой наравне с едой и сном.