Психолог предупредила об опасности тактильного голода

07 сентября 2026, 17:04

Психолог Куликова: тактильный голод меняет работу мозга и восприятие мира

Фото: iStock/TatyanaGl

Тактильный голод — это состояние, характерное для всех людей, которое наступает в разных ситуациях. Об этом рассказала клинический психолог, методист лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского университета Елизавета Куликова.





В беседе с RuNews24.ru она пояснила, что отсутствие прикосновений является не просто грустью, а реальным дефицитом, который меняет работу мозга и восприятие мира.





«Когда кто-то касается нас, в мозге запускается каскад реакций, от которых зависит снижение уровня кортизола, повышение окситоцина — гормона, который дарит ощущение безопасности и связи. Значит, объятия могут снижать тревогу, замедляя сердцебиение, активируют режим "я в порядке"», — отметила Куликова.