Названа неочевидная причина пробуждения в три часа ночи
Многие люди просыпаются в два-три часа ночи. Неочевидную причину этого раскрыл клинический психолог Майкл Дж. Бреус в разговоре с Daily Mirror.
Специалист утверждает, что ночные пробуждения обычно связаны с биологическими процессами, а не с внешними раздражителями. Он пояснил, что вечером температура тела человека постепенно снижается, что способствует выработке мелатонина и засыпанию. Однако ночью организм начинает нагреваться, что может привести к пробуждению.
Эксперт отметил, что такие пробуждения являются естественными. В определенный момент телу необходимо нагреться, чтобы избежать переохлаждения, и именно в этот момент люди просыпаются, пояснил Бреус. Большинство людей быстро засыпают после этого и не замечают пробуждения.
Если после пробуждения не удается снова уснуть, это может быть признаком бессонницы. Психолог посоветовал в таком случае пересмотреть режим сна, уровень стресса и условия в спальне. Если эти меры не помогают, Бреус рекомендовал рассмотреть возможность когнитивно-поведенческой терапии.
