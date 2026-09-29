Россиянам рассказали, во сколько обойдется неделя с обогревателем
Экономист Щербаченко: в 500–1150 рублей обойдется неделя с обогревателем
До 1150 рублей в неделю могут составить расходы на электрический обогрев квартиры, если использовать прибор в течение восьми часов ежедневно. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал Life.ru, от чего зависит стоимость такого отопления и как снизить фактическое потребление электроэнергии.
По словам эксперта, итоговая сумма зависит от нескольких важных факторов.
«Неделя такого отопления обойдётся около 500–1150 рублей в зависимости от мощности прибора, времени работы и тарифа в вашем регионе», — отметил Щербаченко.
Рассчитать расходы можно по формуле: мощность прибора в киловаттах умножается на количество часов работы и тариф за один киловатт-час. Средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит при минимальном объёме потребления в марте 2026 года в России составил 5,95 рубля за кВт·ч. Это на 1,8% выше показателя второго полугодия 2025 года.
Если использовать обогреватель мощностью 2 кВт по восемь часов в сутки на протяжении недели, при тарифе 8 рублей за кВт·ч расходы составят 896 рублей. При тарифе 5,95 рубля стоимость электроэнергии достигнет 666,40 рубля, а при тарифе 9,32 рубля — 1043,84 рубля.
При этом реальные затраты могут оказаться ниже расчётных. После достижения заданной температуры термостат отключает прибор, а затем снова включает его для поддержания тепла. В хорошо утеплённом помещении фактическое потребление электроэнергии может быть на 30–50% меньше.
Как пояснил Щербаченко, термостат не снижает номинальную мощность обогревателя, а регулирует продолжительность его работы. На итоговый расход влияют время работы устройства, качество теплоизоляции квартиры и разница между температурой внутри и снаружи.
Мощность бытовых электрообогревателей обычно составляет от 1 до 2,5 кВт. Такие приборы могут использоваться для обогрева помещений площадью до 25 квадратных метров. Среди распространённых вариантов — конвекторы, масляные радиаторы, инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы.
При эксплуатации электрообогревателей необходимо соблюдать меры безопасности. Прибор не рекомендуется оставлять без присмотра, в том числе включённым на ночь или во время отсутствия жильцов. Подключать его следует непосредственно к исправной розетке, не используя удлинители и тройники. Обогреватель также нужно размещать на безопасном расстоянии от мебели, штор, постельного белья и других легковоспламеняющихся предметов. Эксперт советует оставлять между прибором и такими объектами не менее метра.
«Важное уточнение: отопление включают, когда среднесуточная температура держится ниже +8 °C в течение трёх дней подряд. После этого отопительный сезон официально стартует не позднее следующего дня», — напомнил Щербаченко.