Россиянам рассказали, во сколько обойдется неделя с обогревателем

29 сентября 2026, 10:10

Экономист Щербаченко: в 500–1150 рублей обойдется неделя с обогревателем

Фото: iStock/Iuliia Mikhalitskaia

До 1150 рублей в неделю могут составить расходы на электрический обогрев квартиры, если использовать прибор в течение восьми часов ежедневно. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал Life.ru, от чего зависит стоимость такого отопления и как снизить фактическое потребление электроэнергии.





По словам эксперта, итоговая сумма зависит от нескольких важных факторов.





«Неделя такого отопления обойдётся около 500–1150 рублей в зависимости от мощности прибора, времени работы и тарифа в вашем регионе», — отметил Щербаченко.

«Важное уточнение: отопление включают, когда среднесуточная температура держится ниже +8 °C в течение трёх дней подряд. После этого отопительный сезон официально стартует не позднее следующего дня», — напомнил Щербаченко.