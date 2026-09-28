«Уже не за горами»: отопительный сезон в Москве может начаться раньше

28 сентября 2026, 14:04

Синоптик Позднякова: отопительный сезон в Москве может начаться после 3 октября

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

Отопительный сезон в Москве может начаться после 3 октября. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.