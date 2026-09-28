«Уже не за горами»: отопительный сезон в Москве может начаться раньше
Отопительный сезон в Москве может начаться после 3 октября. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, которые приводит телеканал Москва 24, 1 октября температура в столице и области начнет приближаться к норме, а с 3 октября среднесуточный показатель опустится ниже плюс 8 градусов. Синоптик отметила, что в домах жителей Московского региона с каждым днем становится все прохладнее, хотя температура воздуха на улице остается выше нормы на 2-3 градуса. В связи с этим момент включения отопления «уже не за горами», добавила специалист.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Позднякова также рассказала, что погода в Московском регионе на этой неделе будет стабильной: вплоть до воскресенья ожидается переменная облачность без осадков, из необычного возможен только туман по утрам.
Температура же, напротив, будет изменчивой. В ближайшие две-три ночи минимальные значения по Москве составят плюс 5-8 градусов, днем — +12…+16, что все еще выше климатической нормы. К 1-2 октября среднесуточная температура вернется к норме — плюс 8-8,5 градуса. Начиная с 3 октября, температурный режим в столице и области значительно поменяется: ночью ожидается плюс 1-6 градусов, днем — +6…+11 градусов, что почти на 2 градуса ниже нормы. В ночные часы 4 и 5 октября в отдельных местах температура может опуститься ниже нуля.
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