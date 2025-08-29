Россиянам рассказали, за какие публикации в соцсетях может грозить реальный срок
За некоторые публикации в соцсетях грозит уголовная ответственность. Об этом предупредил адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов и директор компании «Князев и партнёры» Андрей Князев.
В интернете нельзя размещать материалы, пропагандирующие ЛГБТ*, отметил эксперт.
«Прежде всего не нужно размещать ссылки и перепосты запрещенных материалов. Например, нежелательные организации или экстремистские материалы, касающиеся национализма. По сути, в интернете нужно соблюдать те же правила, что и в жизни — не ругаться матом, не оскорблять собеседника», — пояснил Князев Pravda.Ru.
Кроме того, интимный контент, оскорбления, угрозы и участие в мошеннических схемах также могут стать поводом для возбуждения уголовного дела.
Отдельное внимание Князев уделил нарушению авторских прав. Он предупредил, что за распространение пиратских фильмов могут назначить штраф до 50 тысяч рублей.
Тем временем юрист Илья Русяев рассказал в беседе с «Москвой 24», что подростков могут оштрафовать за кражу в магазине на сумму до 80 тысяч рублей или отправить в колонию на два года, также ответственность за их действия могут понести родители.
«Ответственность за кражу наступает с 14 лет. В то же время закон запрещает назначать административный арест до 18-летия гражданина. Если стоимость украденного меньше 1 тысячи рублей, это будет расцениваться как "мелкое хищение". За это предусмотрен штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного или обязательные работы на срок до 50 часов», — предупредил эксперт.
За кражу на сумму от одной до 2,5 тысяч рублей предполагается аналогичный штраф или обязательные работы на срок до 120 часов.
Уголовная ответственность наступает тогда, когда сумма украденного превышает 2, 5 тысячи рублей.
По словам Русяева, часто за проступки своих детей ответственность несут родители. Они возмещают стоимость украденного и выплачивают назначенный штраф.
*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России