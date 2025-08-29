RuStore, VPN и пособия студенткам: главные изменения с 1 сентября 2025 года

29 августа 2025, 03:31

Фото: Istock/Andrey Rykov

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу десятки новых законов и поправок, затрагивающих цифровую сферу, образование, социальные выплаты и финансовую безопасность. Ключевые изменения включают обязательную предустановку RuStore на все гаджеты, запрет рекламы VPN, увеличение пособий для беременных студенток и новые механизмы защиты от мошенников.