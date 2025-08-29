RuStore, VPN и пособия студенткам: главные изменения с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу десятки новых законов и поправок, затрагивающих цифровую сферу, образование, социальные выплаты и финансовую безопасность. Ключевые изменения включают обязательную предустановку RuStore на все гаджеты, запрет рекламы VPN, увеличение пособий для беременных студенток и новые механизмы защиты от мошенников.
С 1 сентября все продаваемые в России смартфоны и планшеты, включая устройства на iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi), должны иметь предустановленный российский магазин приложений RuStore и обеспечивать возможность его обновления. Это ограничит возможности зарубежных платформ, таких как Apple и Google, блокировать установку российского ПО. Одновременно вводится полный запрет на рекламу VPN-сервисов и других средств обхода блокировок. Штрафы за нарушение составят от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
В образовательной сфере беременные студентки-очницы начнут получать пособие в размере 100% регионального прожиточного минимума, что в среднем по стране составит около 90 тысяч рублей. Выплаты будет осуществлять Социальный фонд России за счет федерального бюджета. Также правительство получает право устанавливать квоты на коммерческий прием абитуриентов и определять перечень критически важных для технологического суверенитета специальностей.
Для усиления борьбы с мошенничеством банки внедряют сервис «вторая рука», позволяющий клиентам назначать доверенных лиц для блокировки подозрительных операций. При выявлении нехарактерных операций банки смогут устанавливать лимит на снятие наличных — не более 50 тысяч рублей в сутки в течение 48 часов. Также ужесточаются наказания за непропуск спецтранспорта — штрафы вырастут до 7,5–10 тысяч рублей с возможностью лишения прав на 6–12 месяцев.
Читайте также: