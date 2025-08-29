Российские школьники прокатились впятером на одном самокате и поплатились

29 августа 2025, 14:30

В Москве подростки впятером прокатились на одном самокате и заплатили штраф

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве подростки решили впятером прокатиться на одном электросамокате, за что были наказаны. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.