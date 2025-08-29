Достижения.рф

Российские школьники прокатились впятером на одном самокате и поплатились

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве подростки решили впятером прокатиться на одном электросамокате, за что были наказаны. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.



Школьники выстроились на арендованном транспорте и решили проехаться по улице Зои и Александра Космодемьянских. Сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента.

Двоих из них обязали выплатить штраф в размере 800 рублей. Еще трое не достигли возраста для привлечения к административной ответственности. Сейчас решается вопрос о наказании их родителей по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Лидия Пономарева

