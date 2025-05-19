Эксперт перечислила, кто в России зарабатывает более 300 тысяч в месяц

Фото: iStock/Rawpixel
В России представители ряда профессий, включая токарей высшего разряда, пилотов, стоматологов-имплантологов и топ-менеджеров, получают более 300 тысяч рублей в месяц. Об этом агентству «Прайм» сообщила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
По ее данным, доходы руководителей крупных компаний в Москве, особенно в нефтегазовой сфере и финансах, достигают 350 тысяч рублей и выше.
Лоикова добавила, что хирурги в частных клиниках и стоматологи-имплантологи с собственной практикой могут зарабатывать до 1 миллиона рублей ежемесячно. А врачи-косметологи в премиальном сегменте получают в среднем 300–400 тысяч рублей.
Отдельно эксперт также выделила специалистов по кибербезопасности, аудиторов международных компаний и пилотов гражданской авиации.
Читайте также:
«Чувствительная по натуре, необходимо закрыться»: Маша Распутина объяснила отказ спать с мужем в общей постели
«Она тебя раз-раз, и все. Что, расходиться?»: Прохор Шаляпин назвал измену мелочью, не стоящей развода
«Против меня сделали травлю в РФ»: Верка Сердючка спорит, что не говорила испортившую ей карьеру фразу «Раша, гудбай»
«Очень хорошо зарабатывают IT-специалисты высокого уровня», —— указала она.В число высокооплачиваемых специалистов входят senior-разработчики (Golang, Java, Python, C++) ведущих технологических или зарубежных компаний, архитекторы ПО и Data Scientists с опытом работы пяти и более лет. Их зарплаты варьируются от 330 до 450 тысяч рублей.
В Калмыкии 7 человек погибли и 11 пострадали в столкновении автобуса и грузовика
Лоикова добавила, что хирурги в частных клиниках и стоматологи-имплантологи с собственной практикой могут зарабатывать до 1 миллиона рублей ежемесячно. А врачи-косметологи в премиальном сегменте получают в среднем 300–400 тысяч рублей.
Отдельно эксперт также выделила специалистов по кибербезопасности, аудиторов международных компаний и пилотов гражданской авиации.
Читайте также:
«Чувствительная по натуре, необходимо закрыться»: Маша Распутина объяснила отказ спать с мужем в общей постели
«Она тебя раз-раз, и все. Что, расходиться?»: Прохор Шаляпин назвал измену мелочью, не стоящей развода
«Против меня сделали травлю в РФ»: Верка Сердючка спорит, что не говорила испортившую ей карьеру фразу «Раша, гудбай»
Мария Моисеева