Психолог дал советы, как справиться с буллингом на работе
Психолог Лунюшин: сотрудник не должен реагировать на буллинг на работе
Сотрудника на работе могут травить из-за его несхожести с другими, например, человек моложе, умнее и глупее. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин дал советы, как перестать быть жертвой буллинга.
Он пояснил, что часто инициатором буллинга становится формальный лидер коллектива, который постепенно подключает к травле и других сотрудников. При этом человек, ставший жертвой, не должен давать реакцию.
«То есть он должен реагировать так, как планируют участники буллинга. Например, переживать из-за этого. Если человек реагирует на буллинг по-другому, не бурно и ярко, тогда, как правило, интерес буллинга у людей пропадает», — отметил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
Эксперт уточнил, что самым неприятным является, когда недовольство к человеку проявляет лидер, который является в том числе руководителем коллектива. В этом случае к сотруднику могут применить и финансовые наказания, в том числе уменьшение зарплаты или постановка нереальных задач.
Лунюшин призвал игнорировать буллинг или обратиться за помощью к начальству. Если травля все же не прекратится, тогда стоит сменить работу.