Психолог дал советы, как справиться с буллингом на работе

30 мая 2025, 13:41

Психолог Лунюшин: сотрудник не должен реагировать на буллинг на работе

Сотрудника на работе могут травить из-за его несхожести с другими, например, человек моложе, умнее и глупее. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин дал советы, как перестать быть жертвой буллинга.





Он пояснил, что часто инициатором буллинга становится формальный лидер коллектива, который постепенно подключает к травле и других сотрудников. При этом человек, ставший жертвой, не должен давать реакцию.





«То есть он должен реагировать так, как планируют участники буллинга. Например, переживать из-за этого. Если человек реагирует на буллинг по-другому, не бурно и ярко, тогда, как правило, интерес буллинга у людей пропадает», — отметил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.