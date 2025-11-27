Россиянам рассказали, как украсить квартиру к Новому году

27 ноября 2025, 19:14

Веденова: создать атмосферу зимнего праздника помогут гирлянды

Фото: iStock/SyhinStas

Для новогоднего интерьера 2026 года стоит выбирать естественные материалы, тёплые палитры и образ огненной лошади. Об этом рассказала арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова.





Она отметила, что символом 2026 года является огненная лошадь, которая олицетворяет живую энергию, свободу и яркое движение.





«В тренде — экоминимализм. Фактурные шерсть, лен, дерево, солома, керамика, матовое стекло создают ту самую тактильную глубину, которая делает интерьер живым и душевным. Цветовая палитра года — это согревающие оттенки: глубокий бордовый, уютный терракот, насыщенный зеленый, благородная медь и приглушенное золото», — пояснила Веденова в разговоре с «Известиями».

«Для основы подберите живую или искусственную ёлку с густой зеленью, которая подчеркнет насыщенность красных оттенков. Украсьте ее яркими шарами и фигурками с фактурой под металл или блестками, чтобы добавить сияния и элегантности», — рассказала эксперт «Газете.Ru».