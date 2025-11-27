Россиянам рассказали, как украсить квартиру к Новому году
Веденова: создать атмосферу зимнего праздника помогут гирлянды
Для новогоднего интерьера 2026 года стоит выбирать естественные материалы, тёплые палитры и образ огненной лошади. Об этом рассказала арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова.
Она отметила, что символом 2026 года является огненная лошадь, которая олицетворяет живую энергию, свободу и яркое движение.
«В тренде — экоминимализм. Фактурные шерсть, лен, дерево, солома, керамика, матовое стекло создают ту самую тактильную глубину, которая делает интерьер живым и душевным. Цветовая палитра года — это согревающие оттенки: глубокий бордовый, уютный терракот, насыщенный зеленый, благородная медь и приглушенное золото», — пояснила Веденова в разговоре с «Известиями».
Она добавила, что создать атмосферу праздника помогут еловые гирлянды вдоль карниза и дверного проема, венки и композиции из веток, освещение и ароматы с нотами хвои, мандарина и специй, заключила эксперт.
Тем временем дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова посоветовала украсить новогоднюю ёлку игрушками под металл и бантиками.
«Для основы подберите живую или искусственную ёлку с густой зеленью, которая подчеркнет насыщенность красных оттенков. Украсьте ее яркими шарами и фигурками с фактурой под металл или блестками, чтобы добавить сияния и элегантности», — рассказала эксперт «Газете.Ru».
Можно добавить игрушки в виде символа наступающего года Огненной Красной Лошади, например, лошадки из дерева или стекла, бантики и ленты в ярко-красном цвете, колокольчики, подковы. Для создания уютного сияния стоит выбрать гирлянду тёплого жёлтого, красного или янтарного цветов, чтобы создать уютное сияние.