В Кемерове готовятся к открытию ёлочных базаров

27 ноября 2025, 13:19

Фото: iStock/xphotoz

С 15 декабря в Кемерове откроются праздничные базары с ёлками. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.





По данным «Сiбдепо», для этого специально подготовили 74 площадки во всех районах города.





«Точное количество работающих точек будет зависеть от предпринимателей, которые решат участвовать в новогодней торговле», — говорится в сообщении.

