В Кемерове готовятся к открытию ёлочных базаров
С 15 декабря в Кемерове откроются праздничные базары с ёлками. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным «Сiбдепо», для этого специально подготовили 74 площадки во всех районах города.
«Точное количество работающих точек будет зависеть от предпринимателей, которые решат участвовать в новогодней торговле», — говорится в сообщении.
Тем временем к Новому году готовится и российская столица, для украшения которой в этом году используют световые конструкции из прошлых сезонов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«В украшении будут использованы более 90% световых украшений прошлых лет. Порядка 20 центральных площадок Москвы преобразятся в праздничные пространства и перенесут гостей в мир зимней сказки», — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что город украсят световые конструкции, тематические арт-объекты и более 10 тыс. вечнозеленых деревьев и кустарников.