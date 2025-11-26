Стало известно, сколько будет стоит заказ Деда Мороза и Снегурочки в текущем году

26 ноября 2025, 20:52

Вызов Деда Мороза и Снегурочки обойдётся россиянам в 8–15 тыс. рублей за полчаса

Фото: iStock/Eshma

В текущем году домашнее поздравление Деда Мороза и Снегурочки обойдется примерно в 8–15 тысяч рублей за полчаса. Об этом рассказал аниматор Павел.





По его словам, спрос на заказы деда Мороза ежегодно растёт, вместе с этим увеличивается и число агентств, предоставляющих подобные услуги.





«По моим наблюдениям, в среднем цены на новогодние приглашения в этом сезоне выросли примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Такое повышение связано с общей инфляцией, затронувшей стоимость продуктов, коммунальных и транспортных услуг», — рассказал Павел «Москве 24».

«Набор из искусственной ёлки, игрушек, гирлянд, наклеек и свечей будет стоить от 2,5 тыс. рублей. Такой же декор вместе с живой ёлкой будет стоить от 7,5 тыс. рублей», — говорится в материале.