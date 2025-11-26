Стало известно, сколько будет стоит заказ Деда Мороза и Снегурочки в текущем году
Вызов Деда Мороза и Снегурочки обойдётся россиянам в 8–15 тыс. рублей за полчаса
В текущем году домашнее поздравление Деда Мороза и Снегурочки обойдется примерно в 8–15 тысяч рублей за полчаса. Об этом рассказал аниматор Павел.
По его словам, спрос на заказы деда Мороза ежегодно растёт, вместе с этим увеличивается и число агентств, предоставляющих подобные услуги.
«По моим наблюдениям, в среднем цены на новогодние приглашения в этом сезоне выросли примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Такое повышение связано с общей инфляцией, затронувшей стоимость продуктов, коммунальных и транспортных услуг», — рассказал Павел «Москве 24».
Пик популярности приглашений Деда Мороза и его внучки приходится на 29-31 декабря и сохраняется до 7 января. В этот период такая услуга обходится дороже всего, рассказала Снегурочка Ирина.
Тем временем аналитики рассчитали, что на украшение квартиры к Новому году россиянам придётся потратить не менее 2,5 тысяч рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на сервис доставки «Купер».
«Набор из искусственной ёлки, игрушек, гирлянд, наклеек и свечей будет стоить от 2,5 тыс. рублей. Такой же декор вместе с живой ёлкой будет стоить от 7,5 тыс. рублей», — говорится в материале.
Уточняется, что искусственную ель можно купить от 1590 рублей, а за живое нужно заплатить от пяти тысяч рублей.
В сервисе добавили, что в этом году россияне покупают не только украшения для дома и праздничные наряды, но и карнавальную атрибутику, например, новогодние колпаки, маскарадные очки и дудки-язычки.