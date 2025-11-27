Подмосковье обеспечили мандаринами к Новому году

27 ноября 2025, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковье активно готовят к Новому году. Прилавки магазинов заполняют мандаринами — одним из главных символов праздника. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, откуда в регион поступают цитрусовые и какие сорта чаще всего можно встретить в продаже.





Выбор сортов в этом году особенно широкий. На прилавках можно найти китайский «шива-микан» с выраженным кисло-сладким вкусом, абхазский «уншиу» без косточек с легко очищаемой кожурой, сладкий марокканский «клементин», сочную «сатсуму» из Китая и Турции, а также крупноплодный «тангор» с медовыми и фруктовыми оттенками вкуса. Цена за килограмм зависит от страны происхождения и сорта.





«В 2025 году поставки мандаринов в Подмосковье осуществляются из нескольких стран. Наибольшие объемы поступают из Китая и Турции – на долю каждого направления приходится около 25%. В пятерку крупнейших поставщиков также входят Марокко и ЮАР, обеспечивающие примерно по 14% рынка, а также Абхазия – около 11%. Оставшаяся доля ассортимента формируется за счет поставок из Египта, Аргентины и других стран», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.