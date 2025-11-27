Подмосковье обеспечили мандаринами к Новому году
Подмосковье активно готовят к Новому году. Прилавки магазинов заполняют мандаринами — одним из главных символов праздника. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, откуда в регион поступают цитрусовые и какие сорта чаще всего можно встретить в продаже.
Выбор сортов в этом году особенно широкий. На прилавках можно найти китайский «шива-микан» с выраженным кисло-сладким вкусом, абхазский «уншиу» без косточек с легко очищаемой кожурой, сладкий марокканский «клементин», сочную «сатсуму» из Китая и Турции, а также крупноплодный «тангор» с медовыми и фруктовыми оттенками вкуса. Цена за килограмм зависит от страны происхождения и сорта.
«В 2025 году поставки мандаринов в Подмосковье осуществляются из нескольких стран. Наибольшие объемы поступают из Китая и Турции – на долю каждого направления приходится около 25%. В пятерку крупнейших поставщиков также входят Марокко и ЮАР, обеспечивающие примерно по 14% рынка, а также Абхазия – около 11%. Оставшаяся доля ассортимента формируется за счет поставок из Египта, Аргентины и других стран», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.По оценкам специалистов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, каждый житель России в среднем съедает около 100 мандаринов в год. При этом треть всего объема приходится на декабрь и январь — в этот период потребление достигает примерно одного килограмма на человека в месяц. Стабильные поставки и широкий ассортимент позволят полностью закрыть новогодний спрос жителей Подмосковья.