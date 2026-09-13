Народная программа «Единой России»: в Ногинске завершили обновление бульвара и парка

13 сентября 2026, 10:23

В Ногинске бульвар и парк преобразились по народной программе «Единой России»

Фото: пресс-служба «Единой России»

В центре Ногинска завершено комплексное благоустройство Богородского бульвара и парка «Волхонка». Работы провели по народной программе «Единой России» по инициативе жителей. В результате здесь появилось современное общественное пространство с фонтанами, обновленными пешеходными зонами, новым освещением и единой концепцией остановок и переходов.





Депутат фракции «Единая Россия» Богородского округа Ольга Попова отметила, что бульвар и парк теперь стали единым архитектурным ансамблем города.





«На месте изношенных дорожек и устаревшей инфраструктуры появилось стильное, безопасное и комфортное общественное пространство, где продумана каждая деталь: лавочки из натуральных материалов, изящные подвесные диваны под навесами, где можно укрыться от солнца или внезапного дождя», — рассказала депутат.

«Мы с супругой помним этот бульвар совсем другим. Раньше мы проходили его быстро, по необходимости, а теперь хочется гулять! Ребенка невозможно увести. Пока дети играют рядом, мы можем спокойно выпить кофе и посидеть на лавочках», — поделился житель Ногинска.

«Стало не только красивее, но и зеленее. Очень радостно видеть такое бережное отношение к историческому месту. Памятник Святейшего Патриарха Пимена — это не просто часть городского пейзажа, а место памяти и молитвы для многих верующих. Здесь стало светло, чисто и спокойно. Спаси Господи всех, кто потрудился над этим!» — сказала она.