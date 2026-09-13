Народная программа «Единой России»: в Ногинске завершили обновление бульвара и парка
В Ногинске бульвар и парк преобразились по народной программе «Единой России»
В центре Ногинска завершено комплексное благоустройство Богородского бульвара и парка «Волхонка». Работы провели по народной программе «Единой России» по инициативе жителей. В результате здесь появилось современное общественное пространство с фонтанами, обновленными пешеходными зонами, новым освещением и единой концепцией остановок и переходов.
Депутат фракции «Единая Россия» Богородского округа Ольга Попова отметила, что бульвар и парк теперь стали единым архитектурным ансамблем города.
«На месте изношенных дорожек и устаревшей инфраструктуры появилось стильное, безопасное и комфортное общественное пространство, где продумана каждая деталь: лавочки из натуральных материалов, изящные подвесные диваны под навесами, где можно укрыться от солнца или внезапного дождя», — рассказала депутат.Масштабное озеленение с высадкой крупномерных деревьев уже сейчас создает ощущение настоящего парка, а через несколько лет бульвар должен превратиться в зеленый оазис. В вечернее время за безопасность и комфорт отвечает новая система освещения. Также в округе привели в порядок скверы Ногина, Бугрова, Карла Маркса и территорию на улице Новоногинской.
Жители уже успели оценить изменения. По словам Егора Савотина, раньше по бульвару проходили практически без остановки, а теперь пространство стало местом для прогулок и семейного отдыха.
«Мы с супругой помним этот бульвар совсем другим. Раньше мы проходили его быстро, по необходимости, а теперь хочется гулять! Ребенка невозможно увести. Пока дети играют рядом, мы можем спокойно выпить кофе и посидеть на лавочках», — поделился житель Ногинска.Одной из главных особенностей обновленного пространства стали «сухие» фонтаны. В вечернее время водные струи превращаются в светомузыкальное шоу, которое уже становится новой точкой притяжения для семей и молодежи.
Благоустройство затронуло и прилегающие территории парка. В частности, обновили площадку у памятника патриарху Пимену. Жительница Ногинска Ольга Васильевна отметила, что историческое место стало светлее, чище и зеленее.
«Стало не только красивее, но и зеленее. Очень радостно видеть такое бережное отношение к историческому месту. Памятник Святейшего Патриарха Пимена — это не просто часть городского пейзажа, а место памяти и молитвы для многих верующих. Здесь стало светло, чисто и спокойно. Спаси Господи всех, кто потрудился над этим!» — сказала она.В этом году в Подмосковье в рамках масштабной работы по благоустройству приводят в порядок более 70 общественных пространств. За пять лет реализации народной программы «Единой России» в регионе благоустроено почти 350 территорий: около сотни парков и лесопарков, 30 набережных и почти 50 скверов.
В Богородском округе за это время обновили набережную Клязьмы, Фонтанную площадь, Глуховский парк, скверы Ногина, Бугрова и Карла Маркса. В 2025 году завершился ремонт сквера Бугрова и начался первый этап реконструкции парка «Липовая аллея». Кроме того, в округе установили 110 детских площадок и благоустроили 70 дворов.