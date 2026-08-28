С начала года программа социальной газификации охватила 7500 домов Подмосковья

28 августа 2026, 22:29

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Мособлгаз с января по август этого года подключил к сетям газораспределения 7500 частных жилых домов в Подмосковье в рамках программы социальной газификации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Проект предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков в уже газифицированных населённых пунктах.



Юбилейный пуск газа состоялся в доме Надежды Степановой в Сергиевом Посаде. Теперь семья может комфортно жить в своём доме в любое время года.

«Дом купили, но без газа это просто дача. Ничем до этого не отапливали дом и даже не узнавали, сколько выходило бы за отопление электричеством. Подключили нам всё очень быстро, мы очень благодарны», – поделилась Надежда Николаевна

«Мы стремимся сделать газ доступным для максимального числа жителей Подмосковья. Благодаря слаженной работе Мособлгаза и органов власти меняем повседневную жизнь людей к лучшему. В домах появляются тепло, комфорт и возможность полноценно жить за городом круглый год. Всего с начала действия программы газ получили 97 600 домов», – рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.