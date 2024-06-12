Россиянам разрешили самим продавать ипотечное жилье

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам самостоятельно продавать недвижимость, находящуюся в залоге по ипотечному кредиту. Документ был размещен на портале правовой информации.
Ранее закон предусматривал, что имущество, заложенное у банка, можно было продать только через публичные торги или аукционы. Теперь гражданам предоставляется возможность самостоятельно реализовать такие объекты по наиболее выгодной цене. Вырученные средства могут быть использованы для полного погашения обязательств по кредитному договору или займу.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что заложенное имущество часто продавалось по заниженной цене, что создавало финансовые трудности для граждан. Кроме того, они были вынуждены оплачивать дополнительные расходы на услуги организаторов торгов (до 3% от стоимости имущества), исполнительный сбор (7% от стоимости имущества) и услуги оценщика.
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Артем Кузьмин