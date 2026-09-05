Россиянам развеяли миф о «нитратных» признаках арбуза и дыни
Визуально или по вкусу нельзя установить, содержат ли арбуз или дыня избыточное количество химикатов. Определить возможное превышение нитратов можно только с помощью лабораторного анализа. Об этом «Газете.Ru» сообщила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.
Специалист отметила, что распространённые мифы о «нитратных» характеристиках арбузов, такие как яркая мякоть, жёлтые прожилки, крупные размеры и окрашивание воды, не имеют научного подтверждения. Цвет, структура и сладость арбузов зависят от сорта, степени зрелости, условий выращивания и погодных условий в сезон.
Аналогичные утверждения касаются и дыни, подчеркнула Кузнецова. Интенсивный аромат или сладкий вкус не обязательно свидетельствуют о чрезмерном использовании удобрений при выращивании. Отсутствие запаха не гарантирует безопасность продукта — дыня может быть недозрелой. Для снижения рисков рекомендуется приобретать дыни и арбузы в официальных точках продаж, таких как магазины, рынки и ярмарки, где соблюдаются условия хранения, продукция проходит санитарный контроль, а у продавца имеются документы на партию товара, пояснила эксперт.
Согласно ее мнению, бытовые нитратомеры не дают точных результатов: их показания зависят от модели устройства и места прокола. Такие приборы не заменяют полноценную лабораторную проверку.
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