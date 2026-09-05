Россиянам развеяли миф о «нитратных» признаках арбуза и дыни

05 сентября 2026, 16:22

Преподаватель Кузнецова: по виду и вкусу определить превышение нитратов нельзя

Фото: iStock/pilipphoto

Визуально или по вкусу нельзя установить, содержат ли арбуз или дыня избыточное количество химикатов. Определить возможное превышение нитратов можно только с помощью лабораторного анализа. Об этом «Газете.Ru» сообщила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.