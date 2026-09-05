Врач раскрыла способ правильно выбрать масло для жарки

05 сентября 2026, 14:55

Диетолог Дианова посоветовала покупать для жарки рафинированное подсолнечное масло

Фото: iStock/Md Zakir Hossain

Диетолог и гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, на какие показатели надо обращать внимание при покупке растительного масла для жарки. Об этом пишет «Лента.ру».