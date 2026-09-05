Врач раскрыла способ правильно выбрать масло для жарки
Диетолог и гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, на какие показатели надо обращать внимание при покупке растительного масла для жарки. Об этом пишет «Лента.ру».
Дианова советует в первую очередь обращать внимание на устойчивость масла к высоким температурам. По её словам, ключевой технический показатель в этом контексте — точка дымления. Это температура, при которой масло начинает окисляться, распадаться на вредные альдегиды и кетоны, приобретать сизый дым и утрачивать свои полезные свойства.
Рафинация, то есть процесс очистки, позволяет удалить из масла примеси, воски и фосфолипиды, что значительно повышает его точку дымления по сравнению с нерафинированными вариантами. Сочетание насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот делает масла более устойчивыми к окислению, объяснила диетолог. Она уточнила, что для жарки лучше всего подходят рафинированные масла с точкой дымления 190 градусов и выше. Для кратковременной обжарки можно использовать масла с точкой дымления от 170 градусов, добавила она.
Для минимизации вреда от нагревания Дианова рекомендовала хранить масло в тёмном прохладном месте с плотно закрытой крышкой. Это поможет предотвратить прогоркание, вызванное контактом с кислородом и светом. Также она посоветовала избегать повторного использования масла, поскольку многократный нагрев способствует накоплению трансжиров, что может быть опасно.
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