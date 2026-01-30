Россиянам развеяли популярный миф о меде

30 января 2026, 18:00

Эксперт Кондрахин: Мед при высоких температурах становится неполезным

Фото: iStock/Wojtek Skora

Мед не обладает особыми целебными свойствами, а при нагревании становится потенциально вредным. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин, передает «Газета.Ru».