Россиянам развеяли популярный миф о меде
Мед не обладает особыми целебными свойствами, а при нагревании становится потенциально вредным. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин, передает «Газета.Ru».
Эксперт назвал самым распространённым заблуждением мнение, что мед способен излечить болезни. На самом деле, он представляет собой источник быстрых углеводов. Мед содержит витамины и полезные элементы, но не обладает лечебными свойствами.
Кондрахин подчеркнул, что при добавлении меда в горячий чай он теряет свои полезные качества. При нагревании продукт расщепляется на вещества, которые могут быть потенциально опасны для здоровья, а витамины разрушаются. В итоге в чае остаётся в основном фруктоза.
Специалист рекомендовал людям с сахарным диабетом следить за потреблением меда и учитывать общее количество сахара в рационе. По его мнению, сахар необходим организму в умеренных количествах, особенно при физических нагрузках, так как он служит источником энергии для мышц.
