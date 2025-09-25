Россиянам разъяснили, что делать, если в квартире вовремя не включили отопление

25 сентября 2025, 17:04

Юрист Ярмуш: на не включённое отопление можно пожаловаться в Роспотребнадзор

В случае, если в квартире не включили вовремя отопление, можно пожаловаться в прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию и в Роспотребнадзор. Об этом рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.





Она отметила, что согласно постановлению правительства России, отопление обязаны включить на шестой день, если в течение пяти дней средняя температура на улице держится на уровне +8 °С. В первую очередь тепло подают в соцучреждения, а потом уже в квартиры.



В случае, если отопление не включили, юрист посоветовала обратиться с жалобами в прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию и в Роспотребнадзор.





«Это три инстанции, которые имеют полномочия и компетенции устранить данные нарушения. Прокуратура может вынести предписание об устранении нарушений законодательства, а остальные инспекции проверят работу поставщиков этих услуг», — пояснила Ярмуш в разговоре с RT.

«Это работает только в тех случаях, когда есть реальная системная проблема, например, в доме плохо утеплен фасад, в доме плохо с межпанельными швами, понятно, если придет туда Роспотребнадзор, даже через две недели в помещении все равно будет холодно», — отметил эксперт.

