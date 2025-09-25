В Подмосковье отопление подключили ко всем соцобъектам в 23 округах
В Московской области отопительный сезон стартовал в плановом режиме. В первую очередь тепло подают на социальные объекты — школы, детские сады и больницы. Сейчас в 72% таких учреждений уже тепло, отметили в подмосковном Минэнерго.
В 23 муниципалитетах региона полностью подключили к отоплению все социальные объекты. Среди них Бронницы, Власиха, Восход, Долгопрудный, Дубна, Жуковский, Звёздный Городок, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лобня, Луховицы, Молодёжный, Мытищи, Раменское, Реутов, Серебряные Пруды, Талдом, Химки, Черноголовка, Чехов и Шаховская. В других округах подключение также активно идёт, почти все соцобъекты уже получают тепло в Балашихе, Коломне, Кашире, Королеве, Люберцах, Наро-Фоминске и Щёлково.
Параллельно теплоснабжающие организации начали запуск отопления в жилых домах. Полностью тепло уже получили жители Шаховской, а еще отдельных районов Орехово-Зуевского и Пушкинского округов. Основной этап подключения многоквартирных домов по Подмосковью стартует с 29 сентября.
