В Подмосковье отопление подключили ко всем соцобъектам в 23 округах

25 сентября 2025, 12:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

В Московской области отопительный сезон стартовал в плановом режиме. В первую очередь тепло подают на социальные объекты — школы, детские сады и больницы. Сейчас в 72% таких учреждений уже тепло, отметили в подмосковном Минэнерго.