К зиме в Серпухове готовы 93% многоквартирных домов

25 сентября 2025, 12:21

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко на еженедельном совещании отметил важность подготовки к осенне-зимнему сезону, развития инженерной инфраструктуры и культурных событий, сообщили в Администрации муниципалитета.