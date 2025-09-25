К зиме в Серпухове готовы 93% многоквартирных домов
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко на еженедельном совещании отметил важность подготовки к осенне-зимнему сезону, развития инженерной инфраструктуры и культурных событий, сообщили в Администрации муниципалитета.
Готовность многоквартирных домов к зиме составляет 93%. Сейчас основное внимание уделяют работе управляющих компаний, которые задерживают паспорта готовности.
В 2026 году планируют вывести из эксплуатации котельную АО «Металлист». Вместо неё строят четыре участка теплосетей протяжённостью более километра и две новые котельные мощностью 24 и 32 МВт. Работы планируют завершить в октябре и ноябре 2026 года.
Также в округе готовят ряд культурных мероприятий: 24 сентября в Протвино пройдёт Кубок Вооружённых сил РФ по пауэрлифтингу, 25 сентября состоится богослужение в честь 651-й годовщины Высоцкого монастыря, 27–28 сентября откроется XXVI театральный сезон в Серпухове. Кроме того, 24 сентября в 17:00 в Дашковской школе состоится встреча с жителями.
