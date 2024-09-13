В сети перечислили самые неприличные причины увольнения людей

В пятницу, 13 сентября 2024 года, православные верующие вспоминают священномученика Киприана Карфагенского. В народе со временем эту дату стали называть Куприянов день. В старину существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим событием, предки соблюдали строгие запреты, и знали, что можно и нельзя делать 13 сентября.