В сети перечислили самые неприличные причины увольнения людей

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На форуме Reddit в разделе AskReddit кадровики поделились историями о самых неприличных причинах увольнения сотрудников. Эти откровенные случаи удивили пользователей своими необычными деталями.
Один из комментаторов рассказал о работнике развлекательного парка, который регулярно обменивал крупные призы на оральный секс. По словам пользователя, оператор игровых автоматов брал перерыв для интимных услуг, а затем притворялся, что женщина выиграла приз.
Другие случаи касаются использования рабочего времени для просмотра порнографии. Один пользователь описал, как сотрудник был уволен за просмотр порнографических роликов и самоудовлетворение в своем кабинете с прозрачными стеклянными стенами.
Кроме того, интимные отношения между коллегами также становились причиной увольнения. Один из кадровиков рассказал о двух менеджерах, которые были уволены за секс в кабинке биотуалета.
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«Ему было 17 лет, а женщинам за 30. Приз, в виде большого медведя, стоил максимум семь долларов», — отметил комментатор.
Другие случаи касаются использования рабочего времени для просмотра порнографии. Один пользователь описал, как сотрудник был уволен за просмотр порнографических роликов и самоудовлетворение в своем кабинете с прозрачными стеклянными стенами.
Кроме того, интимные отношения между коллегами также становились причиной увольнения. Один из кадровиков рассказал о двух менеджерах, которые были уволены за секс в кабинке биотуалета.
«Два наших менеджера занялись сексом в кабинке биотуалета на благотворительном мероприятии компании», — поделился пользователь.
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Елена Перлова