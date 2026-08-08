Россиянам объяснили новые лимиты социальных вычетов в 2026 году

08 августа 2026, 15:10

Фото: Istock/Oleg Elkov

Депутат Никита Чаплин сообщил, что в 2026 году россияне смогут вернуть часть НДФЛ. По его словам, лимиты для имущественного вычета — два млн рублей за покупку жилья и три млн по ипотечным процентам. При ставке 22% максимум возврата — 440 тыс. и 660 тыс. рублей.





В беседе с RT эксперт пояснил, что повышенная ставка действует только на доход сверх порога, а вычет оформляют за три последних года через работодателя или налоговую. Он добавил, что социальные вычеты (лечение, обучение, фитнес) в 2026 году ограничены общим лимитом в 150 тыс. рублей.

«Исключение — дорогостоящее лечение: для него отдельного лимита нет, можно вернуть налог со всех фактических затрат. Важное нововведение: с 2026 года вычет на фитнес можно получить не только за себя и детей, но и за занятия спортом для родителей-пенсионеров», — сообщил Чаплин.