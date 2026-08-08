Россиянам объяснили новые лимиты социальных вычетов в 2026 году
Депутат Никита Чаплин сообщил, что в 2026 году россияне смогут вернуть часть НДФЛ. По его словам, лимиты для имущественного вычета — два млн рублей за покупку жилья и три млн по ипотечным процентам. При ставке 22% максимум возврата — 440 тыс. и 660 тыс. рублей.
В беседе с RT эксперт пояснил, что повышенная ставка действует только на доход сверх порога, а вычет оформляют за три последних года через работодателя или налоговую. Он добавил, что социальные вычеты (лечение, обучение, фитнес) в 2026 году ограничены общим лимитом в 150 тыс. рублей.
«Исключение — дорогостоящее лечение: для него отдельного лимита нет, можно вернуть налог со всех фактических затрат. Важное нововведение: с 2026 года вычет на фитнес можно получить не только за себя и детей, но и за занятия спортом для родителей-пенсионеров», — сообщил Чаплин.Политик отметил, что с 2025 года ввели вычет за ГТО — 18 тыс. рублей. Для получения достаточно пройти ежегодный профосмотр. Вычеты на детей с 2025 года выросли: 1 400, 2 800, 6 000 и 12 000 рублей. Депутат подчеркнул, что в личном кабинете ФНС предлагает предзаполненное заявление — остаётся подписать. Срок возврата — около 8 дней.