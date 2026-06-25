Россиянам разъяснили порядок действий при оформлении на них кредита без их ведома

25 июня 2026, 13:44

Юрист Гридин: платеж по чужому кредиту могут посчитать признанием задолженности

Фото: istockphoto/prim91

Если мошенники оформили на ваше имя кредит или используют вашу карту для незаконных переводов, промедление недопустимо. Об этом рассказал адвокат Алексей Гридин.





Специалист выделил две основные схемы мошенничества, пишет «Газета.Ru». В первом случае злоумышленники используют скан паспорта, взломанный аккаунт на «Госуслугах» или данные из утекших баз. Жертва узнает о кредите только при наступлении срока платежей или от коллекторов. Во втором — граждан убеждают, что звонят «из ФСБ», «из банка» или «из прокуратуры», под давлением вынуждают подтвердить операцию кодом из СМС.



В обоих случаях пострадавший является жертвой, но действовать нужно по четкому алгоритму. Паника — худший советчик, предупреждает адвокат.



Пошаговая инструкция:





Зафиксируйте все обстоятельства. Сделайте скриншоты, сохраните СМС, выписки, запишите данные свидетелей.

Проверьте кредитную историю через «Госуслуги» (бесплатно дважды в год). Установите, какой банк выдал кредит, на каких условиях и через какой канал прошла идентификация.

Немедленно подайте заявление в полицию лично. Только так обращение зарегистрируют как сообщение о преступлении с обязательной выдачей талона-уведомления.

Направьте письмо в банк или МФО с требованием аннулировать договор, ссылаясь на статью 820 ГК РФ, приложив копию талона из полиции. При бездействии банка — жалуйтесь в ЦБ РФ. При отказе — подавайте иск в суд.

«Не звоните по телефонам из СМС, это может быть продолжением схемы. Главная ошибка — это попытка договориться с банком или внести хоть один платеж. Любое перечисление денег по спорному договору может быть расценено как признание долга. После этого отыграть назад будет сложнее», — прокомментировал спикер.