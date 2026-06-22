Стало известно, как кредитная история может повлиять на трудоустройство
Работодатели иногда принимают во внимание кредитную историю соискателя при найме, особенно если речь идет о должностях, требующих финансовой грамотности, управленческих навыков или ответственности за материальные ценности. Об этом «Газете.Ru» сообщил исполнительный директор «Альфа-Денег» Георгий Хохлов.
Кредитная история, по его словам, демонстрирует, как человек справляется с финансовыми обязательствами. В ней зафиксированы сведения о поданных заявках на кредиты, предоставленных займах, просрочках, а также текущих и погашенных задолженностях. На основании этих данных формируется кредитный рейтинг заемщика. Работодателей обычно интересует финансовое поведение кандидата: наличие длительных просрочек, крупных непогашенных долгов и высокая долговая нагрузка, пояснил финансист.
Он также отметил, что кредитную историю могут учитывать не только финансовые учреждения, такие как банки и микрофинансовые организации, но и страховые компании, арендодатели и сервисы каршеринга, в некоторых случаях. Хохлов подчеркнул, что отсутствие кредитной истории не обязательно является преимуществом. Для кредитора это может означать недостаток информации о финансовом поведении человека.
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