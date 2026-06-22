Стало известно, как кредитная история может повлиять на трудоустройство

22 июня 2026, 13:09

Финансист Хохлов: работодатели могут учитывать кредитную историю кандидата

Фото: iStock/alexialex

Работодатели иногда принимают во внимание кредитную историю соискателя при найме, особенно если речь идет о должностях, требующих финансовой грамотности, управленческих навыков или ответственности за материальные ценности. Об этом «Газете.Ru» сообщил исполнительный директор «Альфа-Денег» Георгий Хохлов.