Кредит без вашего ведома: юрист раскрыл порядок действий
Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский рассказал, как действовать, если аферисты оформили кредит на чужое имя.
В беседе с «Татар-информ» он советует без промедления связаться с банком, подать заявление в полицию и готовить доказательства для суда.
По его словам, риск растет из-за дистанционного оформления займов. Часто для подтверждения заявки хватает СМС-кода. Если злоумышленники получают доступ к паспортным сведениям, они могут зарегистрировать новую сим-карту и оформить долг на другого человека. Эксперт призвал бережно хранить персональные данные и отмечать, куда человек передавал копии документов. Еще одна мера защиты — регулярная проверка. Запрос можно отправить в Центральный каталог кредитных историй через портал госуслуг или сайт Банка России.
Если в истории появился чужой долг, медлить не стоит. Александр Хаминский отметил, что в суде часто приходится подтверждать непричастность и показывать, что деньги человек не получал. Юрист также напомнил, что с 1 марта 2025 года в России действует самозапрет на выдачу кредитов.
Читайте также: