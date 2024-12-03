Строительство индивидуального жилья с эскроу-счетами в России запустят в марте

Фото: istockphoto.com/RomoloTavani
Система строительства индивидуальных жилых домов по договору подряда с использованием эскроу-счетов начнёт действовать в России с 1 марта 2025 года, эта система поможет обезопасить средства заказчика на случай срыва работ, сообщает пресс-служба Минстроя России.
«Новый механизм создаёт гарантированную защиту средств, вложенных гражданами, на период строительства индивидуальных жилых домов, нивелирует риски потери заказчиками своих денег, если подрядчик не выполнит обязательства, а также риски незавершения строительства», — говорится в сообщении.Эскроу-счета будут работать в ИЖС так же, как при участии в долевом строительстве многоквартирных домов: до начала работ заказчик кладёт на этот счёт деньги на постройку индивидуального дома, при этом до сдачи готового объекта ни он, ни подрядчик, не имеют доступа к этим средствам, что исключает их нецелевое расходование.
Подробная информация об индивидуальном жилищном строительстве с использование эскроу-счетов размещена на сайте спроси.дом.рф.
Читайте также:
Подмосковные кластеры ИЖС станут примером для всей России
Подмосковье возглавило рейтинг регионов по количеству проектов ИЖС
Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил
Лев Каштанов