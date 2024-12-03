Строительство индивидуального жилья с эскроу-счетами в России запустят в марте

Корица — это не только ароматная пряность, но и универсальный помощник на любой кухне: хороша в десертах, напитках, маринадах, отлично сочетается с баклажанами и яблоками. Однако Роспотребнадзор предостерегает от излишнего употребления корицы, потому что для многих людей она может принести больше вреда, чем пользы.