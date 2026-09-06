Россиянам разъяснили правила получения господдержки по ЖКУ

06 сентября 2026, 20:22

Депутат Чаплин: размер субсидии на ЖКУ напрямую зависит от дохода семьи

Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что жители России могут получить государственную поддержку, если расходы на ЖКУ заметно нагружают бюджет. Для этого существуют две меры: первая покрывает все услуги ЖКХ, вторая компенсирует капремонт пожилым собственникам.





В беседе с RT политик пояснил, что субсидию рассчитывают исходя из дохода семьи.

«Во многих регионах расходы должны превышать 22% общего дохода, в Москве применяется 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. В некоторых субъектах доля снижается для малоимущих и может составлять от 0 до 22%. Например, при семейном доходе 50 тыс. рублей и региональной доле 22% допустимые расходы составят 11 тыс. Если нормативная стоимость ЖКУ равна 14 тыс., предполагаемая субсидия достигнет трёх тыс. рублей», — отметил эксперт.