Россиянам разъяснили правила получения господдержки по ЖКУ
Депутат Чаплин: размер субсидии на ЖКУ напрямую зависит от дохода семьи
Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что жители России могут получить государственную поддержку, если расходы на ЖКУ заметно нагружают бюджет. Для этого существуют две меры: первая покрывает все услуги ЖКХ, вторая компенсирует капремонт пожилым собственникам.
В беседе с RT политик пояснил, что субсидию рассчитывают исходя из дохода семьи.
«Во многих регионах расходы должны превышать 22% общего дохода, в Москве применяется 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. В некоторых субъектах доля снижается для малоимущих и может составлять от 0 до 22%. Например, при семейном доходе 50 тыс. рублей и региональной доле 22% допустимые расходы составят 11 тыс. Если нормативная стоимость ЖКУ равна 14 тыс., предполагаемая субсидия достигнет трёх тыс. рублей», — отметил эксперт.Чаплин рассказал, что заявление подают в соцзащиту, МФЦ или через «Госуслуги». Нужны паспорт, данные о семье, адрес, реквизиты. Доходы и собственность ведомство проверяет само.
Квитанции — только при отсутствии сведений. Компенсация капремонта — для неработающих собственников от 70 лет, живущих одних или с неработающими пенсионерами и инвалидами. С 70 лет — 50%, с 80 — 100% нормы.