Россиянам разъяснили, представляют ли умные колонки угрозу частной жизни

21 января 2026, 20:58

Главред IT-издания рассказал о скрытых функциях умных колонок

Фото: Istock/SeventyFour

Постоянно включённые умные колонки могут собирать звуковую информацию для формирования рекламных предпочтений. Об этом сообщил главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков. Он отметил, что такие устройства обеспечивают бытовое удобство, но их стоит рассматривать как приборы, которые постоянно слушают окружение.





В беседе с «RT» Зыков пояснил, что колонка анализирует звук, чтобы распознать команду активации, однако это прослушивание несёт риски. Один из них, по словам эксперта, производители часто не афишируют. Речь идёт о поиске ключевых слов в аудиопотоке для формирования рекламного профиля человека.

«Кроме того, непрерывный сбор звуковой информации может применяться и для более глубокой аналитики. Так, одна компания зарегистрировала патент, в котором описала возможность определения профессии человека по звукам», — подчеркнул он.