Национальный мессенджер MAX начал предоставлять услугу записи к врачу
Запись к врачу через национальный мессенджер MAX теперь работает в двух третях регионов России. Об этом информирует пресс-служба платформы.
Федеральное министерство здравоохранения поддерживает этот проект. Пациенты могут использовать чат-бота или мини-приложение внутри мессенджера. С их помощью можно записаться на консультацию, перенести уже назначенный приём или полностью отменить визит к специалисту.
Для первого обращения пользователь должен выполнить несколько действий: предоставить согласие на обработку персональных данных, указать свою дату рождения и номер СНИЛС, а также пройти авторизацию через портал госуслуг. При всех последующих записях система будет работать по упрощённой схеме, не требуя повторного ввода этих данных.
Ранее стало известно, что в России могут разрешить предъявлять водительские права через МАХ.
