Россиянам рекомендовали снизить рабочую нагрузку между майскими

С приближением лета встаёт вопрос планирования отпуска. Каждый любит путешествовать по-разному. Одни хотят съездить отдохнуть на море, другие любят активный отдых, а третьи предпочитают изучать достопримечательности разных городов. Каждый хочет, чтобы поездка вышла бюджетной. Решением станет отдых внутри страны. О том, как провести летние каникулы и куда съездить в путешествие, читайте в материале «Радио 1».

Отдых на море в России

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Черное море

Азовское море

Азовское море меньше и мельче, чем Чёрное. Однако в этом и есть его преимущество. Вода в нём теплее. Максимальная глубина составляет около семи метров, а у берега — не более полутора. Его часто выбирают для отдыха с детьми. Ейск — самый популярный курорт на Азовском море. Для детей есть аквапарк, дельфинарий, океанариум, а также крокодиловая ферма. Взрослым предлагаются ночные клубы, рестораны и сауны.



Балтийское море

Если вам хочется к морю, но вы устали от жары, то курорты Балтийского моря смогут стать для вас отличной альтернативой. Вы сможете познакомиться с европейскими достопримечательностями, улуч шить своё здоровье, и всё это без больших затрат. На Балтийском море есть песчаные пляжи, но купаются в нем совсем недолго. Отдых на балтийском побережье — это про неспешные прогулки по набережным и лечебные процедуры в санаториях.

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Активный отдых

— лишь небольшая часть активностей, которые ждут вас, если вы решите съездить в путешествие по России.

Сочи

Сюда едут ради горнолыжных баз: «Красной Поляны», «Розы Хутор» и «Газпрома». Эти курорты расположены в черте города. Вы сможете чередовать купание в море с катанием на лыжах или сноуборде.

Северный Кавказ

Для поклонников экстремальных видов спорта Северный Кавказ предлагает полеты на параплане или сплавы по горным рекам Адыгеи. Для альпинистов он ассоциируется с Эльбрусом. Идеальное время для восхождения — вторая половина лета.

Алтай

Горы Алтая сравнивают со Швейцарскими Альпами. В июне сюда едут, чтобы принять пантовые ванны, а в июле, чтобы съездить на солёное озеро Большое Яровое. В августе можно подняться на гору Белуха.

Карелия

Камчатка

Байкал

Байкал — глубочайшее озеро планеты. Вы сможете увидеть живописные скалы, а также провести отдых с палатками. Есть три вида активностей: треккинг, джиппинг и сплав на байдарках.

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Экскурсионный отдых

Такое путешествие выбирают те, кто хочет съездить в новые места и узнать историю города или региона.

Санкт-Петербург



Культурная столица как нельзя лучше подходит для экскурсионного тура. В городе работают свыше 200 музеев и их филиалов.

Москва

Рекомендуем отправиться в путешествие с Красной площади, а также погулять по московским паркам. С наступлением темноты побродить по Бульварному кольцу и набережным.

Золотое кольцо России

Маршрут, объединяющий восемь городов: Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир.

Казань

Лечебно-оздоровительные курорты в России

В России множество санаториев. Однако прежде чем бронировать путёвку, нужно получить направление от врача. Это избавит от тяжелого выбора и сделает поездку более продуктивной.

Отдых с детьми

Родителям с детьми стоит съездить в путешествие в Москву или Санкт-Петербург. Развлечений для детей в двух столицах много и хватит на весь отпуск. Азовское море также считается наилучшим вариантом.

Цены на отдых 2024

Какой бы вид отдыха вы ни выбрали — в санатории, на море, или в горах, — всегда найдется тот вариант, который подойдёт конкретно вам. Летние каникулы можно спланировать так, чтобы отдых вписался в ваш бюджет. Выбирайте недорогие курорты для путешествия. Или планируйте поездку заранее, чтобы купить тур по выгодной цене.