Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянам рекомендовали снизить рабочую нагрузку между майскими

Россиянам рекомендовали снизить рабочую нагрузку между майскими

Психолог Никулин заявил о необходимости снижения нагрузки между праздниками
02 мая 2024, 13:50
Фото: iStock/Yurii Yarema

Фото: iStock/Yurii Yarema

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления факультета «Социальная психология» МГППУ Станислав Никулин заявил, что в период между майскими праздниками необходимо снизить рабочую нагрузку из-за дополнительного утомления.
Он пояснил, что майские дни, с одной стороны, позволяют нам восстанавливаться, а с другой — увеличивают утомляемость.

«Если у вас свободный и ненормированный график работы, позволяющий вам не работать между майскими праздниками, лучше использовать эту возможность. <…> Грамотное соблюдение в период майских праздников режима труда и отдыха привнесёт чувство оптимизма, снизит тревожность и позволит быть эффективными и успешными на работе и в других жизненных обстоятельствах», — прокомментировал в беседе с RT Никулин.



А педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Марина Попова рекомендовала приобщать детей к фильмам о войне именно с советских картин.

«Некоторые современные фильмы о войне грешат обилием сцен насилия, которые оказывают угнетающее состояние на зрителя, могут травмировать психику ребенка. <…> Во время просмотра родители могут также объяснять детям незнакомые им слова, выражения, военные термины. Важно помочь ребенку понять, почему герой поступает так, а не иначе», — объяснила в беседе с «Москвой 24» Попова.

Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» объяснил, как физический труд на природе влияет на психологическое здоровье человека.

Читайте также:

Психолог раскрыл, как помочь подросткам справиться с нагрузкой во время экзаменов

«Отрыв головы от тела»: Психолог объяснил, как работа в огороде влияет на психику человека

Психолог дала советы, как построить прочные и здоровые отношения на всю жизнь
#психолог
#работа
#здоровье
#труд
#родители
Москвичам пообещали заморозки
Синоптик Цыганков предрёк заморозки в столице
02 мая 2024, 14:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что Москву в ближайшее время ожидает похолодание.
«Циклон качает холодный воздух с Баренцева моря. Аномалия идёт по Приволжскому округу, Уралу. Сегодня 12-14°С, ветер северный. Ночью 1-3°С, по области заморозки. Днём завтра 8-10°С, ночь на 4 мая будет самой холодной. В центре Москвы 0-2°С, по области до -3°С», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае и в Иркутской области во время выходных случились крупные природные и бытовые пожары. Как пишут argumenti.ru, в ночь на 1 мая из-за возгорания в одной из девятиэтажек Иркутска эвакуировали людей. Из-за происшествия пострадали женщина и ребёнок, сейчас они находятся в больнице.

Ранее стало известно, что лесной пожар потушили в четырёх километрах от деревни Русавкино-Романово городского округа Балашиха на территории Салтыковского участкового лесничества.

Читайте также:

В Балашихе потушили подожжённый людьми лес

Синоптик: Волна похолодания в Москве продержится до вторых длинных выходных

Дачникам рассказали, как правильно выращивать огурцы
#пожар
#заморозки
#циклон
#москва
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Летние каникулы 2024: Куда поехать отдыхать в России
02 мая 2024, 14:23

Фото: iStock/champpixs

С приближением лета встаёт вопрос планирования отпуска. Каждый любит путешествовать по-разному. Одни хотят съездить отдохнуть на море, другие любят активный отдых, а третьи предпочитают изучать достопримечательности разных городов. Каждый хочет, чтобы поездка вышла бюджетной. Решением станет отдых внутри страны. О том, как провести летние каникулы и куда съездить в путешествие, читайте в материале «Радио 1».
Отдых на море в России

Первое, что приходит на ум, когда планируешь отдых, — море. В России есть три основных направления, которые пользуются популярностью.

Черное море

Черное море — одно из самых популярных в России. Оно привлекает своим длинным сезоном. Тепло на море до октября — ноября. Есть большой выбор курортов. Самая высокая концентрация в Сочи. Не выезжая за его пределы, можно побывать во всех климатических зонах от субтропической до арктической. Отдых в Крыму также считается популярным среди отдыхающих. Манит он своей уникальной природой, мягким климатом и многочисленными достопримечательностями.

Азовское море

Азовское море меньше и мельче, чем Чёрное. Однако в этом и есть его преимущество. Вода в нём теплее. Максимальная глубина составляет около семи метров, а у берега — не более полутора. Его часто выбирают для отдыха с детьми. Ейск — самый популярный курорт на Азовском море. Для детей есть аквапарк, дельфинарий, океанариум, а также крокодиловая ферма. Взрослым предлагаются ночные клубы, рестораны и сауны.

Балтийское море

Если вам хочется к морю, но вы устали от жары, то курорты Балтийского моря смогут стать для вас отличной альтернативой. Вы сможете познакомиться с европейскими достопримечательностями, улучшить своё здоровье, и всё это без больших затрат. На Балтийском море есть песчаные пляжи, но купаются в нем совсем недолго. Отдых на балтийском побережье — это про неспешные прогулки по набережным и лечебные процедуры в санаториях.

В России создадут круглогодичные курорты на побережьях пяти морей
В России создадут круглогодичные курорты на побережьях пяти морей

Активный отдых

Дайвинг, альпинизм, велоспорт, конные прогулки — лишь небольшая часть активностей, которые ждут вас, если вы решите съездить в путешествие по России.

Сочи

Сюда едут ради горнолыжных баз: «Красной Поляны», «Розы Хутор» и «Газпрома». Эти курорты расположены в черте города. Вы сможете чередовать купание в море с катанием на лыжах или сноуборде.

Северный Кавказ

Для поклонников экстремальных видов спорта Северный Кавказ предлагает полеты на параплане или сплавы по горным рекам Адыгеи. Для альпинистов он ассоциируется с Эльбрусом. Идеальное время для восхождения — вторая половина лета.

Алтай

Горы Алтая сравнивают со Швейцарскими Альпами. В июне сюда едут, чтобы принять пантовые ванны, а в июле, чтобы съездить на солёное озеро Большое Яровое. В августе можно подняться на гору Белуха.

Карелия

Активный отдых в Карелии манит сюда любителей путешествий. Туризм в Карелии славится своими сплавами по мощным и полноводным рекам.

Камчатка

Приключение начинается с вулканов. Самый популярный среди них — Авачинский. Летом к его вершине можно доехать на квадроцикле или дойти пешком. Популярными среди туристов также являются походы, дайвинг, рыбалка, сплавы на сапах и каяках, а ещё сёрфинг в Тихом океане.

Байкал

Байкал — глубочайшее озеро планеты. Вы сможете увидеть живописные скалы, а также провести отдых с палатками. Есть три вида активностей: треккинг, джиппинг и сплав на байдарках.

Стало известно, где большинство россиян проведёт летний отпуск
Стало известно, где большинство россиян проведёт летний отпуск

Экскурсионный отдых

Такое путешествие выбирают те, кто хочет съездить в новые места и узнать историю города или региона.

Санкт-Петербург

Культурная столица как нельзя лучше подходит для экскурсионного тура. В городе работают свыше 200 музеев и их филиалов.

Москва

Рекомендуем отправиться в путешествие с Красной площади, а также погулять по московским паркам. С наступлением темноты побродить по Бульварному кольцу и набережным.

Золотое кольцо России

Маршрут, объединяющий восемь городов: Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир.

Казань

Один из интереснейших городов России. Постройки с тысячелетней историей сочетаются с современными небоскребами. Летом туристам доступно много развлечений. Можно съездить на природу, прогуляться по набережной, прокатиться на теплоходе.

Лечебно-оздоровительные курорты в России

В России множество санаториев. Однако прежде чем бронировать путёвку, нужно получить направление от врача. Это избавит от тяжелого выбора и сделает поездку более продуктивной.

Отдых с детьми

Родителям с детьми стоит съездить в путешествие в Москву или Санкт-Петербург. Развлечений для детей в двух столицах много и хватит на весь отпуск. Азовское море также считается наилучшим вариантом.

Цены на отдых 2024

Какой бы вид отдыха вы ни выбрали — в санатории, на море, или в горах, — всегда найдется тот вариант, который подойдёт конкретно вам. Летние каникулы можно спланировать так, чтобы отдых вписался в ваш бюджет. Выбирайте недорогие курорты для путешествия. Или планируйте поездку заранее, чтобы купить тур по выгодной цене.

Читайте также:

Синоптики пообещали россиянам самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений

Россиянам назвали лучшее время для бронирования туров на лето

Стало известно, где большинство россиян проведёт летний отпуск
#сергиев посад
#вода
#рыбалка
#купание
#пляжи
#туризм
#велоспорт
#отпуск
#отдых
#море
#бюджет
#здоровье
#путешествие
#озеро
#рестораны
#сочи
#каникулы
#инфраструктура
#цены
#страны
#курорт
#тепло
#воздух
#полеты
#столица
#курорты
#санатории
#путешествия
#выбор
#ростов
#петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парки Подмосковья за месяц посетили более 8 млн человек
02 мая 2024, 14:03

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Свыше 8 млн посетителей приняли парки культуры и отдыха Московской области в апреле текущего года, что на десять процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.
В министерстве также составили топ-5 самых посещаемых парков Подмосковья за апрель.

«Список лидеров возглавляет балашихинский парк «Пехорка». Там за второй месяц весны побывали 372 тысячи человек. Второе место по посещаемости занял Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском округе: он принял в апреле около 275 тысяч гостей. На третьем месте оказался парк культуры и отдыха м. Л. Н. Толстого в Химках, где за месяц побывали 258 тыс. человек», — говорится в сообщении.
На четвёртое место топ-5 вышел Центральный парк в Долгопрудном, где за апрель насчитали свыше 230 тысяч гостей, а замыкает пятёрку лидеров Парк Мира в Мытищах, где за месяц побывали 222 тысяч человек.

Читайте также:

Летом в Черноголовке завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро»

Дубну почти полностью подготовили к 9 Мая в ходе Всероссийского субботника

В Подмосковье после зимы запустили большинство фонтанов
#парки
#минкульттуризма мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучена средняя цена кулича
«Такском»: Средняя стоимость кулича в этом году — 243,5 рубля
02 мая 2024, 13:59

Фото: iStock/Elena Nikishina

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» выявили среднюю стоимость кулича в этом году, которая равна 243,5 рубля
Как передаёт RT, цена продукта выросла на 10%, а продажи — на 197% в сравнении сравнению с периодом с 22 марта по 4 апреля прошлого года.

А священник Николай Савченко поделился, как правильно провести последние три дня перед Пасхой.

«Если какие-то дни в году более предрасположены к тому, чтобы православные христиане были более внимательны к себе, то это дни перед Пасхой. Такие праздники, как Пасха и Рождество, нужны для радости, а эти дни Страстной недели — четверг, пятница и суббота — время скорби и страданий. Надо ограничить себя во всяких ложных и пустых проявлениях, чувствах и делах», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» священник.

Ранее глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявлял, что во время Пасхи следует сосредоточиться на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Иисуса Христа, и самого Воскресения Христова.

Читайте также:

«Опасная комбинация»: Стало известно, чем вредны пасхальные куличи

Священнослужитель объяснил, почему верующим нельзя посещать кладбища перед Пасхой

Россиянам рассказали, как правильно выбрать полезный кулич на Пасху
#священник
#цена
#пасха
#кулич
#праздники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Волынец призвала популяризировать заботу о репродуктивном здоровье в России
02 мая 2024, 13:36

Фото: iStock/Prostock-Studio

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила о необходимости популяризации в нашей стране заботы о репродуктивном здоровье.
Так, она предложила вести информационную кампанию о важности сохранения репродуктивного здоровья, в том числе с помощью рекламы, а также стимулировать прохождение диспансеризации бонусами или льготами для будущих родителей. Более того, для контроля таких мероприятий Волынец предложила создать отдельный орган.

Подобная мера, по мнению специалиста, способствует улучшению знаний общества о репродуктивном здоровье, состояния будущих поколений, а также в целом благополучия страны.

«Учитывая важность вопросов сохранения здоровья населения, реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», прошу поддержать данную инициативу и рассмотреть вопрос о разработке законопроекта», — приводит RT текст обращения Волынец на имя председателя комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева.

А в Московской области медики помогли мужчине с сужением мочеиспускательного канала, пересадив ему материал с внутренней стороны щеки.

«Мы провели заместительную уретропластику – метод пластического восстановления проходимости мочеиспускательного канала. Вскрыли просвет уретры и удалили рубец, заменили дефект пересаженной тканью, взятой с внутренней стороны щеки. Метод является альтернативой пластике уретры, так как слизистая щеки имеет способность хорошо приживаться», – приводит АГН «Москва» слова заведующего урологическим отделением хирургического стационара Серпуховской больницы Артура Лукьянчикова.

До этого сообщалось, что в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» стартовала межрегиональная программа по нейрореабилитации.

Читайте также:

В Подмосковье начали применять новый метод реабилитации для бойцов СВО

Волынец предложила наносить на вейпы информацию о вреде для здоровья

Волынец предложила увеличить страховой стаж для многодетных матерей
#здравоохранение
#здоровье
#демография
#обращения
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ущерб от нелегальной свалки в Ленинском округе оценили в 19 млн рублей
02 мая 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Нелегальную свалку строительных отходов выявили в Ленинском городском округе на землях, принадлежащих предпринимательнице из Москвы. Теперь министерство экологии и природопользования Московской области через суд требует от женщины возмещения нанесённого почвам ущерба в размере свыше 19 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Свалка была обнаружена в деревне Коробово Ленинского округа. Хозяйка участка не обеспечила контроль за состоянием своих земель. В результате был нанесён ущерб, превысивший 19 миллионов рублей. Мы будем настаивать на возмещении этой суммы», — пояснил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Иск о возмещении ущерба областное министерство подало в Арбитражный суд Москвы. Кроме того, владелице занятых свалкой земельных участков было объявлено предупреждение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

Читайте также:

Нелегальная свалка обойдётся хозяйке участка в Подмосковье более чем в 2 млн рублей

В Московской области с начала сезона охоты выявили более ста нарушителей

В Дмитровском округе оштрафовали двух нелегальных перевозчиков мусора
#ленинский городской округ
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#свалка
#ущерб
#земельные участки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 22 тысяч подмосковных ветеранов получили выплаты ко Дню Победы
02 мая 2024, 13:07

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области ветеранам Великой Отечественной войны перечисляют ко Дню Победу от 15 до 25 тысяч рублей, в настоящее время эту выплату получили свыше 22 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«По решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, ко Дню Победы ветеранам выплатили от 15 до 25 тысяч рублей. Выплаты к празднику уже получили более 22 тысяч ветеранов, из них около 700 фронтовиков», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что эти выплаты начисляются проактивно — ветеранам не нужно писать заявление, чтобы их получить.

В министерстве отметили, что выплату в 25 тысяч рублей получают участники и инвалиды войны, а вдовы участников ВОВ, блокадники, труженики тыла и несовершеннолетние узники фашизма получают по 15 тысяч рублей. Кроме того, участники и инвалиды ВОВ дополнительно получают федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Читайте также:

Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии

На выплаты по соцконтрактам в Подмосковье предусмотрено более 200 млн рублей

Выявлена мошенническая схема выманивания денег у ветеранов в преддверии Дня Победы
#выплаты
#ветераны
#великая отечественная война
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Порядка 30 тысяч железнодорожников приняли участие в субботниках
02 мая 2024, 12:53

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Более 30 тыс. железнодорожников приняли участие в апрельских субботниках. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Субботники были посвящены 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию БАМа.

«Центральной площадкой традиционно стало локомотивное депо Москва-Сортировочная – родина «Великого почина», где 105 лет назад, 12 апреля 1919 года, железнодорожники впервые в стране безвозмездно за одну ночь отремонтировали три паровоза, которые позже отправились на фронт. С тех пор субботники стали важной традицией для работников железнодорожного транспорта», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в рамках субботников работники ж/д благоустраивают территории и полосу отвода вблизи путей, а также высаживают деревья, проводят уборку рабочих мест и производственно-технических зданий.

Читайте также:

В Подмосковье привели в порядок более 380 дорог к местам притяжения на Пасху и День Победы

В Подмосковье проверили состояние 40 аттракционов

В Подмосковье за неделю оптимизировали работу четырёх светофоров
#москва
#деревья
#ночь
#работники
#железнодорожная станция
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Приезжий из Вологды украл из подмосковного магазина постельное бельё и бархатные шторы
02 мая 2024, 12:30

Фото: iStock/SergeyNivens

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Котельниках 33-летнего уроженца Вологодской области за кражу нескольких товаров из сетевого гипермаркета, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«На место происшествия росгвардейский патруль явился после срабатывания тревожной кнопки, установленной в магазине в Котельниках. Охранник магазина объяснил прибывшим росгвардейцам, что неизвестный мужчина набрал большой пакет товаров и попытался покинуть магазин, не заплатив», — говорится в сообщении.
Среди украденного росгвардейцы обнаружили бархатные шторы, вещи для интерьера, постельное бельё и бутылку спиртного. Недобросовестного покупателя задержали и препроводили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Читайте также:

В центре Петербурга полиция накрыла VIP-бордель в доме Гребенщикова*

В Подмосковье произошел конфликт с участием мигрантов

В магазине Курска мужчина сломал нос продавщице после вопроса о местоположении Монголии
#котельники
#магазин
#росгвардия
#кража
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф