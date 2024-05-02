Россиянам рекомендовали снизить рабочую нагрузку между майскими

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Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления факультета «Социальная психология» МГППУ Станислав Никулин заявил, что в период между майскими праздниками необходимо снизить рабочую нагрузку из-за дополнительного утомления.
Он пояснил, что майские дни, с одной стороны, позволяют нам восстанавливаться, а с другой — увеличивают утомляемость.
А педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Марина Попова рекомендовала приобщать детей к фильмам о войне именно с советских картин.
Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» объяснил, как физический труд на природе влияет на психологическое здоровье человека.
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«Если у вас свободный и ненормированный график работы, позволяющий вам не работать между майскими праздниками, лучше использовать эту возможность. <…> Грамотное соблюдение в период майских праздников режима труда и отдыха привнесёт чувство оптимизма, снизит тревожность и позволит быть эффективными и успешными на работе и в других жизненных обстоятельствах», — прокомментировал в беседе с RT Никулин.
А педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Марина Попова рекомендовала приобщать детей к фильмам о войне именно с советских картин.
«Некоторые современные фильмы о войне грешат обилием сцен насилия, которые оказывают угнетающее состояние на зрителя, могут травмировать психику ребенка. <…> Во время просмотра родители могут также объяснять детям незнакомые им слова, выражения, военные термины. Важно помочь ребенку понять, почему герой поступает так, а не иначе», — объяснила в беседе с «Москвой 24» Попова.
Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» объяснил, как физический труд на природе влияет на психологическое здоровье человека.
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Мелисса Тимофеева