Россиянам с печным отоплением хотят предоставить скидку на электричество

Фото: iStock/Grigorii Yalukov
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила предоставить дополнительную скидку к тарифу на электроэнергию для россиян, проживающих в частных домах с печным отоплением. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на разработанный ведомством проект постановления правительства.
Отмечается, что речь идёт о городах, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух». Всего в России 43 таких населённых пункта, в числе которых Красноярск, Иркутск, Омск, Челябинск и другие.
Предоставлением скидки ФАС намерена склонить россиян отказаться от печного отопления в пользу электроэнергии.
Скидка будет рассчитываться с учётом минимального и максимального уровней тарифов, установленных в конкретном регионе. Так, например, в ряде городов Красноярского края скидка позволит снизить тарифы на 47%.
Читайте также:
Россиянам рассказали, где больше всего вырастут тарифы ЖКХ
Хинштейн просит ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»
ФАС возбудила дело против МТС из-за поднятия цен на услуги в марте и апреле
Предоставлением скидки ФАС намерена склонить россиян отказаться от печного отопления в пользу электроэнергии.
Скидка будет рассчитываться с учётом минимального и максимального уровней тарифов, установленных в конкретном регионе. Так, например, в ряде городов Красноярского края скидка позволит снизить тарифы на 47%.
Читайте также:
Россиянам рассказали, где больше всего вырастут тарифы ЖКХ
Хинштейн просит ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»
ФАС возбудила дело против МТС из-за поднятия цен на услуги в марте и апреле
Анастасия Чинкова