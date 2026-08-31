Полиция Черногории объявила в розыск россиянина, подозреваемого в тройном убийстве
Правоохранительные органы Черногории разыскивают 30‑летнего россиянина по имени Михаил. Его подозревают в совершении тройного убийства, сообщило издание Vijesti со ссылкой на полицию.
По данным следствия, мужчина убил из оружия трёх сотрудников стрелкового полигона Češka zbrojevka неподалёку от Даниловграда. Жертвами стали 24‑летний Пётр Глобаревич, 67‑летний Момир Радонич и 20‑летний Неманья Капор.
Предполагается, что после преступления Михаил скрылся на автомобиле Seat Cordoba, который принадлежал отцу одной из жертв. Правоохранители призывают местных жителей оставаться дома: подозреваемый может быть вооружён, поиски продолжаются.
Ранее выстрелы прозвучали в одном из дворов Челябинска. Трёх человек, причастных к инциденту, доставили в отдел полиции.
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