Россиянам сообщили, как может измениться плата за капремонт в 2025 году

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Минстрой России предложил с 2025 года ввести дифференцированный порядок начисления взносов на капитальный ремонт, опираясь на разработанные поправки к процедуре.
Владельцы жилья в домах с лифтами, требующими замены, будут платить больше, чем жильцы домов без лифтов. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью РИА Новости.
По словам депутата, средний взнос на капитальный ремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что почти вдвое меньше экономически обоснованного уровня. Для успешной реализации программы необходимо повысить тарифы до реальных показателей.
Якубовский отметил, что лифты — это общее имущество собственников, а их замена требует значительных затрат. Он также подчеркнул важность прозрачности процесса ремонта, чтобы жильцы могли понимать, на что идут их деньги.
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По словам депутата, средний взнос на капитальный ремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что почти вдвое меньше экономически обоснованного уровня. Для успешной реализации программы необходимо повысить тарифы до реальных показателей.
Якубовский отметил, что лифты — это общее имущество собственников, а их замена требует значительных затрат. Он также подчеркнул важность прозрачности процесса ремонта, чтобы жильцы могли понимать, на что идут их деньги.
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Мария Моисеева