В Подмосковье в октябре отремонтировали двери более чем в 1 тыс. подъездах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные коммунальщики за октябрь отремонтировали по заявкам жителей двери более чем 1 тыс. подъездов. Работы проводились под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Входные двери многоквартирных домов должны иметь автоматические механизмы закрывания и ограничители, чтобы не допускать посторонних и обеспечивать безопасность жильцов. Важно использовать и уплотнители для снижения теплопотерь и шума. Двери в подъезд – это общее имущество собственников помещений в МКД. Содержать их в надлежащем состоянии обязаны управляющие компании», – отметили в ведомстве.Если двери в подъезд не закрываются или не прилегают плотно, об этом нужно сообщить в свою УК или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
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Лора Луганская