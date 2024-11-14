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Стали известны детали масштабной подмосковной программы модернизации ЖКХ

А. Воробьёв (второй слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А. Воробьёв (второй слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье благодаря поддержке президента и правительства России реализуется самая масштабная в стране программа по модернизации ЖКХ. Она рассчитана на 2024-2028 годы. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время поездки Подольск о ходе этой работы.
«В рамках государственной и инвестиционной программ, а также концессионных соглашений запланировано обновить 1511 котельных, центральных тепловых пунктов, водозаборных узлов, насосных станций, очистных сооружений, станций водоочистки, вводно-распределительных устройств и канализационных насосных станций. Кроме того, отремонтируют более 2,2 тыс. км сетей. Перемены почувствуют около двух третей жителей Подмосковья», – отметил Воропанов.
Сумма инвестиций в модернизацию на этот период составит без малого 283 млрд рублей, а в этом году – почти 28 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2023-м.



По госпрограмме в течение пяти лет проведут более 800 мероприятий – обновят 424 котельных и ЦТП, почти 800 км теплосетей. План на 2024-й - 170 мероприятий: 36 котельных, три ЦТП и 185 км теплосетей. Большая часть работ уже выполнена.

Концессия с «Газпром теплоэнерго Московская область» предусматривает модернизацию объектов теплоснабжения в городских округах Клин, Серпухов, Пушкинский, Сергиев Посад, Солнечногорск и Воскресенск.

Всего в Подмосковье – 2,8 тыс. котельных. 2 тыс. 105 из них в этом году оснастят датчиками. Ими оборудовали свыше 1,7 тыс. котельных.

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Современную школу на 1100 мест в Подольске откроют 1 сентября 2025 года
14 ноября 2024, 17:59

А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завершить строительство школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Климовск в Подольске планируют до конца года, а открыть её – в сентябре 2025-го. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ, поговорил со строителями и директором учебного заведения.
Трёхэтажное здание войдет в структуру СОШ №1 и существенно разгрузит её. Сейчас там обучается более 1,5 тыс. детей, хотя её проектная мощность – вдвое меньше. В новую школу также пойдут ребята из Лицея Климовска.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас здание готово на 73%. Рабочие возводят внутренние перегородки, штукатурят стены, монтируют центральную лестницу и внутренние инженерные сети, обустраивают фасады и наружные кабельные сети.
«У жителей Климовска был запрос на строительство большой школы. Мы обязательно её достроим, сделаем комфортной и передовой. Надеюсь, подрядчик нас не подведет. В строительстве социальных объектов очень важно использовать современные технологические решения, и на этом объекте они как раз применяются. Запустим школу 1 сентября, чтобы, как рекомендовали нам учителя и директор, не был нарушен учебный ритм. Главное – найти талантливых учителей. Будем подбирать и молодых, и опытных педагогов», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В новом учебном заведении разместятся начальная школа на 400 мест, а также основная и старшая – на 700. Там будут расположены 47 кабинетов с испытательными лабораториями, два спортивных зала, медицинский блок, столовая, актовый зал, библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной.
«Мы планируем реализовывать ряд направлений профильного обучения: социально-экономический (предпринимательские классы), технологический (цифровые классы), естественно-научный и гуманитарный. Конечно, хотим расширить спектр дополнительных образовательных услуг. У нас появятся кружки по программированию и робототехнике, секции по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу и самбо», – рассказала директор СОШ №1 Светлана Антропова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По её словам, в школе надеются по-новому выстроить образовательный процесс, войти в новые проекты, например, «Школа полного дня», чтобы и родителям, и детям было удобно. В новом здании появится возможность создать единое образовательное пространство, комфортное для всех.
На территории школы предусмотрено спортивное ядро, площадки для игр, места для отдыха и общешкольных мероприятий.
«В спортивном ядре сделаем футбольное поле, беговые дорожки. Появится возможность проводить разные состязания. А ещё спроектируем здесь отдельную котельную», – поделился планами гендиректор компании «Триумф» Иван Бузикевич.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Всего сейчас в городском округе Подольск – 30 школ, в которых учатся 48,5 тыс. детей. В следующем году планируют открыть ещё два учебных заведения – пристройку на 200 мест к СОШ №29 на ул. Парковой и школу на 500 мест в деревне Борисовка.

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#подмосковье
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#климовск
#школа
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В Подмосковье обсудили реализацию политики в сфере пробации
14 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Управления Минюста РФ по МО

Заседание Координационного совета при подмосковном Управлении Минюста РФ, посвящённое реализации в регионе уголовно-исполнительной политики Российской Федерации в сфере пробации, состоялось на площадке Мособлдумы, сообщает пресс-служба Управление Минюста РФ по Московской области.
В заседании приняли участие представители подмосковных министерств и ведомств, а также Торгово-Промышленной палаты и Общественной наблюдательной комиссии региона.

«Заседание открыл председатель Координационного совета при Управлении Минюста России по Московской области Михаил Зелепукин. Он отметил, что задачей всех субъектов пробации является формирование полноценной системы взаимодействия государственных органов и гражданского общества для эффективного функционирования института пробации», — говорится в сообщении.
Михаил Зелепукин подчеркнули, что коррекция поведения и социальная адаптация и реабилитация людей, в отношении которых применяется пробация, поможет укреплению прав и свобод человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

По итогам заседания было подготовлено решение, рекомендующее всем подмосковным органам власти принять меры для реализации федерального закона о пробации.
Пробацией называется совокупность мер, применяемых в отношении осуждённых и освобождённых из мест лишения свободы, для их ресоциализации: восстановления социальных навыков, трудоустройства, обеспечения жильём и пр.

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Россиянам раскрыли, как повысить концентрацию внимания на работе
Нейропсихолог Хвингия: Повысить внимание помогут правильные перерывы
14 ноября 2024, 17:37

Фото: iStock/Kerkez

Нейропсихолог Ирина Хвингия заявила, что повысить концентрацию внимания на работе могут помочь правильные перерывы, нормализованный режим сна, отказа от работы в телефоне.
«Когда у нас идет регулярная перегрузка мозга, то происходит снижение работоспособности, которое сказывается и на эмоциональном фоне. Наша вегетативная нервная система отвечает в том числе и за адаптацию к изменению внешней среды. А если адаптивная функция нарушена, то организм и психика реагируют уже более остро», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Хвингия.

До этого совместный опрос платформы «Консоль.Про» и аналитического центра «Зарплаты.ру» показал, что 60% россиян время от времени берут подработки, четверть опрошенный делают это постоянно.

«При этом свыше половины опрошенных (54%) предпочитают подрабатывать на стыке нескольких сфер, чтобы не потерять интерес к основной занятости», — приводит RT результаты исследования.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.

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«Следы от антибиотиков»: Диетолог рассказала, как сделать куриное мясо безопасным
Диетолог Дианова: паровая обработка куриного мяса считается самой оптимальной
14 ноября 2024, 17:29

Фото: iStock/anmbph

Одним из неотъемлемых компонентов рациона является животный белок, и одним из основных его источников становится куриное мясо. Однако часто с экранов телевизоров или из интернет-пространства можно услышать о том, что современных кур выращивают на гормонах или антибиотиках. Не опасно ли мясо, в котором содержатся эти вещества?
Врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что курицы в рационе должно быть больше, и не стоит бояться ее включать из-за наличия следов от антибиотиков.

«Если предположить, то там могут быть следы от антибиотиков каких-то, они, действительно, нам могут приносить вред. Но если мы сами приготовили курицу и подвергли ее термообработке, то антибиотики должны разрушиться», — сказала врач.

По ее словам, паровая обработка куриного мяса считается самой оптимальной, потому что сохраняются витамины.
«Можно просто отварить. Дальше первичный бульон надо сливать, потому что в нем слишком много экстрактивных компонентов, полуразрушенных антибиотиков. Супы надо готовить на вторичном бульоне, иногда на третичном», — объяснила Дианова.

Она добавила, что куриные желудочки и сердечки тоже неплохой вариант для употребления, однако их необходимо долго готовить.

«Их нужно долго тушить, томить. В них нет вредных компонентов, просто эти органы мышечные жестковатые», — заключила эксперт.

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#больница
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В Подмосковье документацию по теплу переводят в электронный вид
14 ноября 2024, 17:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье совместно с федеральным правительством реализуется пилотный проект – перевод документации по теплу в электронный вид. Так, будут оцифрованы паспорта готовности к отопительному периоду. Детали раскрыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки качества работ, проведённых к отопительному сезону в Подольске.
«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-либо неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет. Это позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому стараемся всю документацию переносить в цифру. В теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», – пояснил Воробьёв.
Пилот касается пяти городских округов – Балашихи, Одинцовского, Можайска, Мытищ и Подольска.

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#цифровизация
#климовск
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Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 16-17 и 18-22 ноября
14 ноября 2024, 17:10

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменится 16-17 и 18-22 ноября из-за работ по реконструкции станции Раменское, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Во время работ интервалы между поездами будут увеличены. Часть электричек дальнего следования отменят. У некоторых поездов сократят количество остановок на маршруте, у некоторых будет сокращён сам маршрут», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным изменениям в расписании и учитывать их при планировании поездок. Уточнить актуальный график движения поездов можно на сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.

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В Подольске модернизировали три котельные и обновят более 14 км теплосетей
14 ноября 2024, 17:09

А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил качество работ, проведённых к отопительному сезону в Подольске. Этот городской округ – на особом контроле, так как прошлой зимой из-за крупной аварии в котельной и на теплосетях жители микрорайона Климовск и других населённых пунктов несколько дней оставались без тепла.
С весны в Подольске проходит масштабная модернизация системы теплоснабжения. Проведён капремонт трёх котельных, обновлено ещё 40 источников теплоснабжения и центральных тепловых пунктов. Кроме того, перекладывают семь участков теплотрассы суммарной протяжённостью 14,5 км.
«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надёжные котельные с новыми котлами, аппаратурой, высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. Сейчас проведены все необходимые мероприятия по её модернизации», – рассказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он напомнил, что, кроме котельных, в Подмосковье обновляют теплосети.
«В этом году сосредоточились в основном на магистральных сетях большого диаметра – более 400-500 мм. Там, где возможно, не только меняем трубы, но и убираем их под землю. Следующий этап – заменить межквартальные трубы меньшего диаметра 50-200 мм и осуществлять врезку в дома. В городском округе Подольск – самая большая программа. Она предполагает инвестиции более 4,7 млрд рублей. Это и замена котлов, и настройка автоматики, и модернизация теплосетей», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Котельная в Климовске обеспечивает теплом 177 домов, где проживают около 27 тыс. человек, а также 19 социальных объектов – школы, детсады и больницу. Ранее она принадлежала частным владельцам, но после аварии по решению президента была передана в собственность муниципалитету. Это позволило модернизировать объект по госпрограмме. Сейчас в рабочем состоянии – четыре котла.
«За полгода мы восстановили в котельной два больших котла и установили маленький. Если выходит из строя один котёл, мы сразу включаем второй, а если выходит второй, запускаем маленькие котлы. В ходе модернизации котельной построена новая гребёнка. До этого она находилась на улице и прошлой зимой, когда были низкие температуры, замерзала. Также установили новое оборудование, поставили датчики, которые позволяют видеть информацию о выдаваемых параметрах в любое время», – рассказал директор «Подольской теплосети» Илья Данилов.

А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В августе в Подольске модернизировали ещё две котельные – в микрорайонах Шепчинки и Парковом.

Что касается теплосетей в городском округе Подольск, то большая часть работ по их модернизации проходит в Климовске – это 11 из 14,5 км.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Другое важное направление модернизации системы теплоснабжения – установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах. Это способствует снижению теплопотерь в случае аварии на трубопроводе. До конца года в Подольске планируется оснастить такими пунктами порядка 150 домов. А всего в Подмосковье к ним подключат более 350 МКД.

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#подмосковье
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#андрей воробьёв
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#теплоснабжение
#котельная
#модернизация
#подольск
#климовск
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Глава Ступина Мужальских проверил ход ремонта лицея №2
14 ноября 2024, 16:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Здание лицея №2 в Ступине капитально ремонтируют, ход работ проверил глава городского округа Сергей Мужальских в рамках выездного часа образования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«За 60 лет здание ни разу не ремонтировалось. В этом году благодаря поддержке губернатора Московской области начался капитальный ремонт. Демонтажные работы практически завершены. К началу следующего учебного года ребята войдут в обновлённую школу», — сказал Сергей Мужальских.
В настоящее время в здании сняты старые напольные покрытия, демонтированы потолки и осветительные приборы, разобрана большая часть внутренних перегородок. Отмечается, что в результате капитального ремонта здание будет обновлено как внутри, так и снаружи. Кроме того, будет благоустроена пришкольная территория.

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#лицей
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Для школьников Павловского Посада провели мастер-класс по машиностроению
14 ноября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мастер-класс по машиностроению провели для учеников 8-9 классов гимназии Павлово-Посадского округа в местном техникуме студенты-амбассадоры профессионалитета, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На мастер-классе школьники смогли увидеть своими глазами, как работают настоящие мастера. Под руководством студентов они научились делать разметку и попробовали поработать на настоящем сверлильном станке», — говорится в сообщении.
Организаторы мероприятия отметили, что такие встречи помогают школьникам лучше познакомиться с различными профессиями и сделать свой выбор на будущее.

Ранее сообщалось, что в Доме культуры «Ленский» в Павловском Посаде 15 ноября состоится бесплатный мастер-класс по восточным танцам.

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