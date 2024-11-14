Стали известны детали масштабной подмосковной программы модернизации ЖКХ

А. Воробьёв (второй слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье благодаря поддержке президента и правительства России реализуется самая масштабная в стране программа по модернизации ЖКХ. Она рассчитана на 2024-2028 годы. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время поездки Подольск о ходе этой работы.
«В рамках государственной и инвестиционной программ, а также концессионных соглашений запланировано обновить 1511 котельных, центральных тепловых пунктов, водозаборных узлов, насосных станций, очистных сооружений, станций водоочистки, вводно-распределительных устройств и канализационных насосных станций. Кроме того, отремонтируют более 2,2 тыс. км сетей. Перемены почувствуют около двух третей жителей Подмосковья», – отметил Воропанов.Сумма инвестиций в модернизацию на этот период составит без малого 283 млрд рублей, а в этом году – почти 28 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2023-м.
По госпрограмме в течение пяти лет проведут более 800 мероприятий – обновят 424 котельных и ЦТП, почти 800 км теплосетей. План на 2024-й - 170 мероприятий: 36 котельных, три ЦТП и 185 км теплосетей. Большая часть работ уже выполнена.
Концессия с «Газпром теплоэнерго Московская область» предусматривает модернизацию объектов теплоснабжения в городских округах Клин, Серпухов, Пушкинский, Сергиев Посад, Солнечногорск и Воскресенск.
Всего в Подмосковье – 2,8 тыс. котельных. 2 тыс. 105 из них в этом году оснастят датчиками. Ими оборудовали свыше 1,7 тыс. котельных.
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Лора Луганская