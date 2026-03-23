В парках Подмосковья за неделю побывали более 1,7 млн человек
Свыше 1,7 млн посетителей приняли парки Московской области на прошлой неделе. Это на 300 тысяч человек больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
Самая большая посещаемость отмечалась в воскресенье, 22 марта. В этот день в парках региона побывали около 400 тысяч человек.
«Наиболее популярным парком на минувшей неделе стал Центральный парк в Долгопрудном: его посетили 73 тысячи человек. Второе место недельного рейтинга занял балашихинский парк «Пехорка» с 71 тысячей посетителей. А замыкает топ-3 Центральный парк Пушкинского округа», — говорится в сообщении.Высокое место в рейтинги заняли также Центральный парк в Лобне и парк Мира в Мытищах, собравшие за неделю по 45 тысяч гостей.