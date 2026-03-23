В парках Подмосковья за неделю побывали более 1,7 млн человек

23 марта 2026, 15:05

Свыше 1,7 млн посетителей приняли парки Московской области на прошлой неделе. Это на 300 тысяч человек больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.





Самая большая посещаемость отмечалась в воскресенье, 22 марта. В этот день в парках региона побывали около 400 тысяч человек.





«Наиболее популярным парком на минувшей неделе стал Центральный парк в Долгопрудном: его посетили 73 тысячи человек. Второе место недельного рейтинга занял балашихинский парк «Пехорка» с 71 тысячей посетителей. А замыкает топ-3 Центральный парк Пушкинского округа», — говорится в сообщении.